Iako ga je ugovor za Liverpul vezao još tri godine, Egipćanin je odlučio da je vreme za kraj i dogovorio je prevremeni rastanak nakon devet trofejnih sezona na Enfildu.

Ulje na vatru dodao je i Muhamed Murad iz reprezentacije Egipta koji tvrdi da je sve već rešeno.

"Postoje priče da ima ponude iz Italije, Francuske i drugih velikih klubova – to je, naravno, tačno. On je velika zvezda i bio bi pojačanje za svaki tim. Ima i ponude iz Saudijske Arabije... Mislim da će za nekoliko dana objaviti gde nastavlja karijeru", rekao je Muhamed Murad iz stručnog štaba Egipta.

Mohamed Salah - povreda na meču Liverpul - Kristal Palas

Dok se najglasnije pominje selidba u Saudijsku Arabiju, njegov agent Rami Abas Isa i dalje mudro ćuti i poručuje da niko zapravo nema pojma gde će Salah završiti.

Da stvar bude gora po navijače "Redsa", Salah je u meču protiv Kristal Palasa povredio zadnju ložu, pa je vrlo verovatno da smo ga poslednji put gledali na terenu u dresu Liverpula.