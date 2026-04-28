Katalonski klub ima mogućnost da ovog leta otkupi 28-godišnjeg napadača za 26 miliona funti (oko 30 miliona evra), ali zbog finansijskih ograničenja i pravila finansijskog fer-pleja ne želi da aktivira tu klauzulu. Zbog toga u Barseloni razmatraju da po završetku sezone pošalju novu ponudu za pozajmicu.

Sa druge strane, iz Mančester junajteda su ranije jasno stavili do znanja da ne planiraju da pregovaraju o nižoj ceni transfera i da nisu oduševljeni idejom nove pozajmice. Klub sa "Old Traforda" preferira ili povratak igrača ili trajni transfer po već dogovorenim uslovima.

Markus Rašford u dresu Barselone

Rašford je ove sezone ostavio dobar utisak u dresu Barselone. U svim takmičenjima upisao je 45 nastupa, uz 13 golova i 13 asistencija, a nedavno je postigao pogodak i u pobedi nad Hetafeom od 2:0.

Na planove Barselone mogao bi da utiče i interes za Hulijana Alvaresa iz Atletiko Madrida. Trener Atletika Diego Simeone potvrdio je da interesovanje Barselone postoji, što bi moglo da utiče na slaganje napada za sledeću sezonu.