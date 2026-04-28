Slušaj vest

Katalonski klub ima mogućnost da ovog leta otkupi 28-godišnjeg napadača za 26 miliona funti (oko 30 miliona evra), ali zbog finansijskih ograničenja i pravila finansijskog fer-pleja ne želi da aktivira tu klauzulu. Zbog toga u Barseloni razmatraju da po završetku sezone pošalju novu ponudu za pozajmicu.

Sa druge strane, iz Mančester junajteda su ranije jasno stavili do znanja da ne planiraju da pregovaraju o nižoj ceni transfera i da nisu oduševljeni idejom nove pozajmice. Klub sa "Old Traforda" preferira ili povratak igrača ili trajni transfer po već dogovorenim uslovima.

Markus Rašford u dresu Barselone Foto: Andrew Surma / ddp USA / Profimedia, Francisco Macia, Magara Press SL / Alamy / Profimedia, Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia

Rašford je ove sezone ostavio dobar utisak u dresu Barselone. U svim takmičenjima upisao je 45 nastupa, uz 13 golova i 13 asistencija, a nedavno je postigao pogodak i u pobedi nad Hetafeom od 2:0.

Na planove Barselone mogao bi da utiče i interes za Hulijana Alvaresa iz Atletiko Madrida. Trener Atletika Diego Simeone potvrdio je da interesovanje Barselone postoji, što bi moglo da utiče na slaganje napada za sledeću sezonu.

Ne propustiteFudbalBARSELONA IMA OZBILJAN ZADATAK! Markus Rašford i Žoao Kanselo moraju da ostanu - evo i zbog čega!
Markus Rašford
FudbalNEOČEKIVANE VESTI ZA BARSELONU! Više ne važi otkupna klauzula za Markusa Rašforda - šta će se sada desiti?!
Markus Rašford
FudbalHANSI FLIK OTKRIO: "O njihovoj budućnosti razgovaraćemo na kraju sezone..."
FudbalSAGA JE GOTOVA - UPRAVA BARSELONA JE PRELOMILA I DONELA ODLUKU! Poznato je šta će biti sa Rašfordom!
Markus Rašford

Delije Koreografija  Izvor: MONDO