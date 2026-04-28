Fudbalski svet tuguje zbog tragičnog odlaska bivšeg igrača Karlosa Kajzera (62), koji je pronađen mrtav u svom automobilu u ekvadorskom Gvajakilu.

Sumnja se da je proslavljeni fudbaler bio žrtva tri žene koje su ga omamile skopolaminom, opasnom supstancom poznatom kao „Đavolji dah“, kako bi ga opljačkale.

Lokalni mediji objavili su uznemirujuće fotografije sa lica mesta na kojima se vidi telo fudbalera na zadnjem sedištu parkiranog vozila. Prema izjavama svedoka, Kajzer je viđen oko dva sata ujutru u društvu dve žene, kojima se ubrzo pridružila i treća. Veruje se da su ga one prebacile pozadi, a kasnije je zabeležen i pokušaj jedne od njih da uz pomoć nepoznatog muškarca pokrene automobil i pobegne.

Policija veruje da je presudnu ulogu u ovoj tragediji imao skopolamin, droga koja u Južnoj Americi često služi kriminalcima da potpuno oduzmu volju žrtvama i olakšaju pljačku, zbog čega je nazivaju i „zombi drogom“.

Kajzer je ostavio dubok trag u ekvadorskom fudbalu, naročito u dresu Emeleka, gde je ostao upamćen po legendarnom golu direktno iz kornera 1991. godine. Povodom ove tragedije, njegov bivši klub se oglasio emotivnom porukom.

- Klub Sport Emelek izražava duboku tugu zbog odlaska Karlosa Alberta Kajzera Rivadeneire, koji je bio istorijski igrač naše institucije. Šaljemo najiskrenije saučešće porodici zbog ovog nenadoknadivog gubitka - stoji u saopštenju.