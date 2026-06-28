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Fudbaleri Irana jutros oko šest sati doživeli su bolno otrežnjenje - i zvanično su eliminisani sa Mundijala. Dok su se Iranci nadali nokaut fazi i duelu sa Švajcarskom, snovi su im se srušili u bukvalno poslednjim sekundama. Sudbinski udarac zadao im je Saša Kalajdžić, koji je golom u 96. minutu meča između Alžira i Austrije poslao Iran kući.

Međutim, iza ove eliminacije krije se nezapamćen politički i organizacioni pritisak, propraćen nizom kontroverznih odluka na terenu.

Borba sa vetrenjačama: Iz Meksika na utakmice, satima na granicama

Od samog početka, administracija Donalda Trampa činila je sve da maksimalno oteža učešće iranskoj delegaciji na turniru u Americi. Politički pritisci prerasli su u otvoreno maltretiranje: reprezentativcima Irana bio je zabranjen boravak u SAD.

Ekipa je morala da boravi u Meksiku i odatle putuje isključivo na utakmice, provodeći sate i sate u maltretiranjima na graničnim prelazima i aerodromima, tako da se borila sa vetrenjačama tokom čitavog turnira.

Uprkos nezapamćenom pritisku, Iranci su pokazali neverovatan karakter na terenu. U grupi su ostali neporaženi i igrali 2:2 sa Novim Zelandom, 0:0 sa Belgijom i 1:1 sa Egiptom.

1/5 Vidi galeriju Iran - Egipat Foto: Henry Rodenburg/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Na kraju su eliminisani kao deveta trećeplasirana selekcija i bili su prvi ispod crte ali nakon niza više nego sumnjivih okolnosti u režiji FIFA i moćnika.

Taremi ogorčen: Infantino je obećao sve, a dobili smo ništa

Kapiten reprezentacije Mehdi Taremi bio je vidno revoltiran nakon remija sa Egiptom, otvoreno aludirajući na zaveru protiv njegovog tima.

"Ovde vodimo borbu protiv vetrenjača. Iz naše perspektive, stiče se utisak da mnogi svesno žele našu eliminaciju", izjavio je Taremi, a potom se direktno obrušio na prvog čoveka svetskog fudbala:

"Đani Infantino je došao pre prvog meča i obećao rešavanje svih problema. Realnost je da FIFA nije uradila apsolutno ništa. Pogledajte oko sebe - naši logističari nisu ovde, nema naših potpredsednika ni predsednika Saveza. Čak ni naš ekonom nije uspeo da uđe. Pogledajte novinarsku ložu, nema nijednog iranskog medija! To sve govori."

Mehdi Taremi Foto: Patrick T. FALLON / AFP / Profimedia

Selektor Amir Galenoei dodao je da će istorija pamtiti podvig ovih momaka uprkos sramotnom tretmanu domaćina:

"Zakinuti smo za elementarnu pravdu. Imali smo razumne zahteve da dođemo dve nedelje ranije kako bismo se fizički i psihički oporavili, ali nam to svesno nije dozvoljeno."

Sudijski haos protiv Egipta

Meč protiv Egipta (1:1) ostaće upamćen po neviđenoj drami. Iran je prvo propustio kolosalnu šansu kada je Taremi promašio jedanaesterac, a onda je u 93. minutu usledio šok. Rezajan je postigao gol za pobedu i prolaz, ali je sudija Simon Marčinjak nakon VAR asistencije pokazao na ofsajd.

Navijači su ostali u neverici jer je defanzivac Egipta bio vidno bliži gol-liniji od Šodže Halizadea. Ipak, Marčinjak je primenio striktno pravilo - pošto je golman Egipta Mostafa Šubir istrčao i bio iza iranskog igrača, Halizade se našao iza "pretposlednjeg igrača odbrane".

Foto: Mohamed Tageldin / Stringershub Inc. / Profimedia

Čak i nakon tog šoka, Iran je u 97. minutu preko Ezatolahija pogodio prečku.

Dvostruki aršini Entonija Tejlora pogurali Senegal

Iran je takmičenje završio sa tri boda i gol-razlikom 3:3. Ispred njih je prošao Senegal, koji je u poslednjem kolu deklasirao Irak sa 5:0. Ipak, i na tom meču viđene su kontroverzne odluke arbitra Entonija Tejlora koje su direktno išle na štetu Irana.

U 9. minutu štoper Iraka Sulaka povlači Sadija Manea za šorts. Tejlor mu prvo daje žuti karton, ali nakon reakcije iz VAR sobe menja odluku u crveni, iako su još dvojica iranskih defanzivaca bila bliža golu.

U 19. minutu - preslikana situacija na drugoj strani. Napadač Iraka Al Hamadi biva oboren u naletu, ali Tejlor defanzivcu Senegala, Seku, pokazuje samo žuti karton.

Sa igračem manje punih 80 minuta, Irak nije mogao da pruži ozbiljniji otpor, što je Senegalu omogućilo da popravi gol-razliku i pretekne Iran.

Očekivani remi, na neočekivani način

Javnost je strahovala da će meč između Austrije i Alžira svesno biti završen nerešeno, jer je taj rezultat odgovarao obema ekipama za prolaz, dok je eliminisao Iran. Teren je doneo prividni spektakl (3:3), ali završnica je ostavila ogromnu sumnju.

Alžir je u 93. minutu preko Rijada Mareza poveo sa 3:2. Međutim, u poslednjem napadu na utakmici, Saša Kalajdžić donosi izjednačenje Austriji (3:3).

1/6 Vidi galeriju Saša Kalajdžić daje gol na meču Alžir - Austrija Foto: Juan Mabromata / AFP / Profimedia

Zanimljiva je bila i reakcija navijača Alžira koji su proslavili gol Saše Kalajdžića za Austriju i na taj način podgrejali sumnje o neregularnosti meča.

Alžiru se nikako nije isplatilo da pobedi. Sa osvojenim bodom oni u osmini finala idu na Švajcarsku, a da su trijumfovali išli bi na megdan moćnoj Španiji. Navijači su znali da proslave sumnjiv gol i rasplet koji je označio kraj mundijalske bajke za Iran.

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