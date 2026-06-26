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20:12

Skandal, Norvežani sa drugim timom

Legitimno da, ali moralno ne.

Tek, Norveška će utakmicu odluke za prvo mesto u grupi protiv Francuske igrati sa B timom.

Selektor Stale Solbaken ostavio je prvi tim na klupi, pa će igrati sa rezervistima početi meč sa "Trikolorima".

20:09

Sastavi Senegal - Irak

Stadion: Toronto

Sudija: Entoni Tejlor (Engleska)

Senegal: Dijao - Sek, Jakobs, Dijata, Niakate - Gej, Kamara, Dijara - Mane, Sar, Mbaje. Selektor: Pape Tijao

Irak: Basil - Sulaka, Hašim, Doski, Putros - Baješ, Ikubal, Alamari - Alhamadi, Kasim, Jasim. Selektor: Arnold Grejem Džejms

19:52

Sastavi Norveška - Francuska

Stadion: Boston

Sudija: Majkl Oliver (Engleska)

Norveška: Selvik, Ostigard, Bjorkan, Falchener, Berg, Aursnes, Torstvet, Asgard, Šjelderup, Bob, Larsen: Selektor: Stale Solbaken

Francuska: Manjan - upamekano, Kunde, Hernandez, Lakroa - Kone, Čuameni . Dembele, Mbape, Olise, Due. Selektor: Didije Dešam