NORVEŠKA - FRANCUSKA, SENEGAL - IRAK: Puče najveća bruka na Mundijalu! Norveška sa rezervisima protiv Trikolora
Stigao je dan raspleta u grupi I.
Od 21 čas po srpskom vremenu igraju Norveška - Francuska, odnosno Senegal - Irak.
Francuska i Norveška trenutno imaju po šest bodova, a Senegal i Irak su bez bodova.
Skandal, Norvežani sa drugim timom
Legitimno da, ali moralno ne.
Tek, Norveška će utakmicu odluke za prvo mesto u grupi protiv Francuske igrati sa B timom.
Selektor Stale Solbaken ostavio je prvi tim na klupi, pa će igrati sa rezervistima početi meč sa "Trikolorima".
Sastavi Senegal - Irak
Stadion: Toronto
Sudija: Entoni Tejlor (Engleska)
Senegal: Dijao - Sek, Jakobs, Dijata, Niakate - Gej, Kamara, Dijara - Mane, Sar, Mbaje. Selektor: Pape Tijao
Irak: Basil - Sulaka, Hašim, Doski, Putros - Baješ, Ikubal, Alamari - Alhamadi, Kasim, Jasim. Selektor: Arnold Grejem Džejms
Sastavi Norveška - Francuska
Stadion: Boston
Sudija: Majkl Oliver (Engleska)
Norveška: Selvik, Ostigard, Bjorkan, Falchener, Berg, Aursnes, Torstvet, Asgard, Šjelderup, Bob, Larsen: Selektor: Stale Solbaken
Francuska: Manjan - upamekano, Kunde, Hernandez, Lakroa - Kone, Čuameni . Dembele, Mbape, Olise, Due. Selektor: Didije Dešam