BRAZIL - NORVEŠKA 0:1
FIFA WC 2026
BRAZIL - NORVEŠKA: Vikinzima poništen gol u 3. minutu
Fudbalske reprezentacije Brazila i Norveške od 22 časa u Nju Džersiju igraju utakmicu osmine finala na Svetskom prvenstvu.
Pobednik ove utakmice igraće u četvrtfinalu protiv boljeg iz duela Meksiko - Engleska.
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22:03
3' - Poništen gol Norveškoj
Serlot je bio u ofsajdu kod dodavanja Edegarda.
Gol Patrika Berga je zato poništen.
Ali i ova akcija pokazuje da Norveška ne želi da se brani.
21:52
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17:45
Sastavi
Brazil - Norveška
Stadion: Nju Džersi
Sudija: Ismail Elfat (SAD)
Brazil: Alison - Magaljaeš, Markinjos, Danilo, Daglas Santos - Kazemiro, Bruno Gimaraeš - Vinisijus, Kunja, Martineli, Rajan. Selektor: Karlo Ančeloti
Norveška: Niland - Ajer, Volfe, Hegem - Berg, Berge, Edegard - Serlot, Haland, Nusa, Rajerson. Selektor: Stale Solbaken
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