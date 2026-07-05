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22:03

3' - Poništen gol Norveškoj

Serlot je bio u ofsajdu kod dodavanja Edegarda.

Gol Patrika Berga je zato poništen.

Ali i ova akcija pokazuje da Norveška ne želi da se brani.

22:01

Norveška je jedinstvena na svetu

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Mundijal 2026, Brazil, Norveška, Vinisijus, Erling Haland

22:00

Počela je utakmica u Nju Džersiju

21:52

Nokaut faza



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17:45

Sastavi

Brazil - Norveška

Stadion: Nju Džersi

Sudija: Ismail Elfat (SAD)

Brazil: Alison - Magaljaeš, Markinjos, Danilo, Daglas Santos - Kazemiro, Bruno Gimaraeš - Vinisijus, Kunja, Martineli, Rajan. Selektor: Karlo Ančeloti

Norveška: Niland - Ajer, Volfe, Hegem - Berg, Berge, Edegard - Serlot, Haland, Nusa, Rajerson. Selektor: Stale Solbaken