ŠPANIJA - PORTUGAL: Crvena furija propustila zicer, sve pršti u Dalasu!
Fudbaleri Španije i Portugala sastaju se u osmini finala Svetskog prvenstva.
Utakmica se igra u Dalasu sa početkom u 21 čas.
11. minut - Ronaldo
Pokušao je Kristijano iskosa sa nekih desetak metara, ali je šutirao pravo u Simona
9. minut - Kakva šansa za Španiju
Nakon brze akcije, lopta dolazi do Ojarzabala koji je izbio sam ispred Košte, ali je šutirao pored leve stative.
3. minut - Prva šansa za Španiju
Krenuli su Španci agresivno. Dobar pokušaj Ojarzabala, ali pravo u Koštu.
Englez na centru
FIFA je za ovaj duel odredila jednog od najboljih arbitara sveta, Engleza Entonija Tejlora.
Sastavi:
Španija: Simon - Poro, Kubarsi, Laport, Kukurelja - Rodri, Pedri, Olmo - Jamal, Baena, Ojarzabal
Portugal: Košta - Kanselo, Ruben Dijaš, Veiga, Nuno Mendeš - Neveš, Vitinja, Bruno Fernandeš - Neto, Feliks, Ronaldo.
Jamal protiv Ronalda
U pitanju je pravi evropski klasik ljutih rivala. Španija je aktuelni prvak Evrope, dok je Portugal osvajač Lige nacija.
I jedni drugi žarko žele Svetsku titulu. Kristijano Ronaldo sa Portugalom ima poslednju šansu za tako nešto, dok je Jamalu ovo prvo Svetsko prvenstvo.
Pobednik ovog duela u četvrtfinalu će se sastati boljim iz duela SAD - Belgija koji je na programu noćas.
Kostur takmičenja
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