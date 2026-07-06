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21:12

11. minut - Ronaldo

Pokušao je Kristijano iskosa  sa nekih desetak metara, ali je šutirao pravo u Simona

21:08

9.  minut - Kakva šansa za Španiju

Nakon brze akcije, lopta dolazi do Ojarzabala koji je izbio sam ispred Košte, ali je šutirao pored leve stative.

21:07

7. minut - Uzvraća Portugal

Dobar pokušaj Kansela, šutirao je snažno, ali preko gola.

21:03

3. minut - Prva šansa za Španiju

Krenuli su Španci agresivno. Dobar pokušaj Ojarzabala, ali pravo u Koštu.

20:58

1. minut - Utakmica je počela

Počeo je meč u Dalasu.

20:17

Englez na centru

FIFA je za ovaj duel odredila jednog od najboljih arbitara sveta, Engleza Entonija Tejlora.

20:11

Portugal posle trilera izbacio Hrvatsku

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20:11

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20:08

Sastavi:

Španija: Simon - Poro, Kubarsi, Laport, Kukurelja - Rodri, Pedri, Olmo - Jamal, Baena, Ojarzabal

Portugal: Košta - Kanselo, Ruben Dijaš, Veiga, Nuno Mendeš - Neveš, Vitinja, Bruno Fernandeš - Neto, Feliks, Ronaldo.

18:15

Jamal protiv Ronalda

U pitanju je pravi evropski klasik ljutih rivala. Španija je aktuelni prvak Evrope, dok je Portugal osvajač Lige nacija. 

I jedni drugi žarko žele Svetsku titulu. Kristijano Ronaldo sa Portugalom ima poslednju šansu za tako nešto, dok je Jamalu ovo prvo Svetsko prvenstvo.

Pobednik ovog duela u četvrtfinalu će se sastati boljim iz duela SAD - Belgija koji je na programu noćas.

18:11

Kostur takmičenja



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