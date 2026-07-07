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Engleska je u meču odigranom na stadionu Asteka u Meksiko Sitiju slavila 3:2 protiv Meksika i plasirala se u četvrtfinale Svetskog prvenstva, ali je slavlje zasenila povreda 36-godišnjeg Hendersona.

Fudbaler Brentforda nezgodno je pao na ruku dok je pokušavao da preskoči reklamnu ogradu tokom proslave sa saigračima. Sa terena je iznet na nosilima, a očekuje ga operacija ručnog zgloba, zbog čega je njegov nastavak nastupa na Mundijalu pod velikim znakom pitanja.

"Džordan je samo pao i povredio ručni zglob. Izgleda veoma loše. Reč je o ozbiljnoj povredi i žao nam je što on sada nije sa nama posle ovakve večeri. Lekar mi je rekao da je u bolnici“, rekao je Tuhel za Bi Bi Si (BBC).

Henderson je, u pratnji člana medicinskog tima reprezentacije, ostao u bolnici u Meksiko Sitiju i nije otputovao sa ekipom u bazu reprezentacije u Kanzas Siti.

Prema navodima britanskih medija, Tuhel će zbog ovog incidenta uvesti novo pravilo i savetovati igračima da tokom proslava više ne preskaču reklamne ograde kako bi se izbegle povrede.

(Beta)