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Posle velikog preokreta, reprezentacija Engleske obezbedila je plasman u polufinale Svetskog prvenstva pobedom nad Norveškom (2:1). Međutim, fudbalska planeta ne prestaje da bruji o kontroverznom prvom pogotku Gordog Albiona...

1/9 Vidi galeriju Norveška - Engleska, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, JON OLAV NESVOLD / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Martin Rickett / PA Images / Profimedia

Svemu je prethodilo ispucavanje norveškog golmana Nilanda, kada je lopta, prema mnogim sumnjama, u vazduhu zakačila kabl jedne od TV kamera. Igra nije prekinuta, a u nastavku te akcije Džud Belingem je zatresao mrežu.

Tuhel "pecnuo" Hrvate

Očekivano, ova sporna situacija bila je glavna tema na konferenciji Tomasa Tuhela. Iskusni strateg je iskoristio trenutak da povuče paralelu sa još jednim kontroverznim mečom sa ovog turnira - duelom između Hrvatske i Portugala.

"Kao što smo videli na utakmici između Hrvatske i Portugala, u lopti se nalazi čip koji detektuje čak i najsitniji kontakt, poput dodira sa kosom. Prema tome, tehnologija je morala da registruje i ovaj udarac. Što se mene tiče, ja nikakav kontakt nisam video", izjavio je Tuhel.

1/4 Vidi galeriju Tomas Tuhel na meču Norveška - Engleska Foto: Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia, Edmund Wong / imago sportfotodienst / Profimedia

Ovom izjavom nemački stručnjak je nesumnjivo podigao prašinu u regionu i dodatno iznervirao hrvatsku javnost, koja je danima raspravljala upravo o tom detalju.

Dok se javnost i dalje svađa, a svet ostaje oštro podeljen oko sudijskih odluka, jedno je sigurno - u velikom polufinalu Svetskog prvenstva gledaćemo spektakl između Engleske i Argentine.

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