SVETSKO PRVENSTVO
SRBIJA - SAD: Orlići idu po zlato protiv moćne Amerike!
Kadetska reprezentacija Srbije sastaje sa SAD u finalu Svetskog prvenstva di 17 godina.
Utakmica se igra u Istanbulu 19.15 časova.
Ključni događaji
Uživo
Samo ključni događaji
18:34
Izjava selektora
Pre svega, moramo se oporaviti. Igramo protiv SAD - najboljih momaka na svetu. I ovo je šansa za ove momke da igraju protiv tih momaka i da pokažemo sve što znamo i šta možemo da uradimo. Ovi momci su neverovatan tim, neverovatna grupa - i kao ljudi i kao igrači. Uvek ostaju kao tim i svaki put pokazuju svoj karakter. Svako u ovom timu je veoma, veoma veliki pobednik
Reaguj
Komentariši