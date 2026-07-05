Svi događaji
Od najnovijeg
18:35

Nikola Kusturica dominira

18:34

Izjava selektora

Pre svega, moramo se oporaviti. Igramo protiv SAD - najboljih momaka na svetu. I ovo je šansa za ove momke da igraju protiv tih momaka i da pokažemo sve što znamo i šta možemo da uradimo. Ovi momci su neverovatan tim, neverovatna grupa - i kao ljudi i kao igrači. Uvek ostaju kao tim i svaki put pokazuju svoj karakter. Svako u ovom timu je veoma, veoma veliki pobednik

16:53

Istorijski rezultat

Ne propustiteKošarkaNACIJA NA NOGAMA! Poznato kada se igra finale SP - Srbija udara na Ameriku!
Nikola Kusturica