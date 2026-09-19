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16:20

Kraj prve deonice!

Dve trojke Dereka Vilisa napravile su razliku u prvoj četvrtini u korist Partizana koji vodi sa 20:17. Crno-beli deluju sigurno i nema dileme da su kvalitetniji tim od Burga.

15:57

1. četvrtina

Startna petorka Partizana: Džons, Tompson, Lakić, Hejs, Tanasković.

Startna petorka Burga: Džordan, Vudberi, Voker, Samjuel, Godo.

15:02

Izjava Penjaroje posle poraza od PAOK-a

Trener Partizana, Đoan Penjaroja, je posle poraza od PAOK-a rekao sledeće:

- Ovo je bila prilika da naučimo nešto iz drugačije i teške situacije sa utakmice. Šteta što smo izgubili pogotovo na ovakav način. Ipak, dobro je što smo igrali kao tim i pogotovo smo u odbrani imali neke propuste, videlo se to u trećoj četvrtini i moramo da kontrolišemo igru mnogo bolje nego što smo u četvrtoj četvrtini. Sada treba da se spremimo za sledeće utakmice.

15:01

Partizan favorit

Kladionice su objavile kvote za ovaj meč i uloga favorita ide u ruke crno-belima. Kvota na Partizan iznosi 1,30, dok je kvota na Burg 3,30.

15:00

Meč za treće mesto

Partizan i Burg igraće za treće mesto na turniru u Atini. Crno-beli su poraženi od PAOK-a sa 100:99 u veoma neizvesnoj utakmici, dok je Burg u polufinalu izgubio od domaćina turnira, Panatinaikosa sa ubedljivih 90:69.

KK Partizan - KK PAOK, Turnir Pavlos Janakopulos Foto: KK PARTIZAN