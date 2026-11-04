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Kakva noć Luke Dončića! Prva zvezda Los Anđeles Lejkersa priredila je pravi košarkaški šou u pobedi nad Majami Hitom rezultatom 138:117 i još jednom pokazala zbog čega ga mnogi smatraju jednim od najdominantnijih igrača današnjice.

Slovenac je bio potpuno nezaustavljiv! Meč je završio sa neverovatna 42 poena, 13 skokova i sedam asistencija, a posebno impresivno bilo je njegovo izdanje u prvom poluvremenu.

Dončić je već posle dve četvrtine imao 24 poena, čime je ispisao istoriju slavnog kluba iz Los Anđelesa. Postao je prvi košarkaš Lejkersa posle legendarnog Kobija Brajanta, kome je to pošlo za rukom još 2007. godine, koji je ubacio najmanje 20 poena u uvodne dve deonice.

Janis ostao bez teksta

Ipak, ono što je usledilo nakon utakmice možda je još više odjeknulo u košarkaškom svetu.

Janis Adetokumbo, koji je prisustvovao Dončićevoj simultanki, nije krio oduševljenje partijom slovenačkog asa. Grčka NBA zvezda imala je samo reči hvale za bivšeg košarkaša Real Madrida i Dalas Maveriksa.

"Očigledno je da je Luka jedan od najboljih strelaca koji su ikada igrali ovu igru, ako ne i najbolji. Ne samo danas, već svih vremena. Imam osećaj da se neki ljudi plaše da to izgovore, ali on mora da bude u samom vrhu", poručio je Adetokumbo.

Ovakve reči iz usta jednog od najboljih košarkaša današnjice imaju posebnu težinu. Janis nije samo pohvalio Dončićevu partiju, već ga je svrstao među najveće napadače koje je košarka ikada imala.

1/6 Vidi galeriju Luka Dončić protiv Majamija Foto: Katelyn Mulcahy / Getty images / Profimedia

Luka igra kao transu

Dončić je fenomenalno otvorio sezonu i njegove brojke izgledaju gotovo nestvarno.

Slovenac prosečno beleži 38,3 poena, osam skokova i 8,1 asistenciju po utakmici, dok Lejkersi posle osam odigranih mečeva imaju šest pobeda i dva poraza.

Ako nastavi ovim tempom, Dončić bi mogao da ima jednu od najimpresivnijih sezona u karijeri.