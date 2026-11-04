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Nikola Jokić nastavlja da radi gotovo sve na košarkaškom parketu, ali jedna stvar nikako da dođe na svoje mesto - šut za tri poena!

Najbolji košarkaš Denver Nagetsa ozbiljno se muči sa realizacijom, a sve lošiji procenti sa distance polako postaju tema o kojoj se sve više govori u Koloradu.

Denver je u noći između ponedeljka i utorka poražen od Portland Trejlblejzersa rezultatom 118:110, a srpski centar utakmicu je završio sa 26 poena, devet asistencija i osam skokova. Bio je nadomak novog tripl-dabla, ali njegov šut nije bio na prepoznatljivom nivou. Iz igre je pogodio 10 od 22 pokušaja, dok je za tri poena imao učinak 2/7.

I nije ovo samo jedna loša šuterska noć. Brojke sa početka nove NBA sezone pokazuju da Jokić ima ozbiljne probleme kada je reč o šutu iza linije 7,24 metra.

Jokić na svega 22,6 odsto!

Posle šest odigranih utakmica u sezoni 2026/27, Jokić za tri poena šutira svega 22,6 odsto. Pogodio je sedam trojki iz 31 pokušaja, što je daleko od njegovog uobičajenog standarda.

Srpski as prosečno beleži 22 poena, 9,7 skokova i devet asistencija po utakmici. Dakle, i dalje je jedan od najvažnijih igrača Denvera i nalazi se nadomak tripl-dabla, ali šuterski učinak ostavlja ozbiljan prostor za pitanja.

Posebno je zanimljivo kada se pogledaju njegovi dosadašnji nastupi. Protiv Oklahome na otvaranju sezone pogodio je jednu trojku iz sedam pokušaja, protiv Nju Orleansa tri od deset, a protiv Golden Stejta samo jednu iz šest šuteva. Bilo je i utakmica u kojima gotovo da nije ni pokušavao da šutira sa distance.

Problem je postao toliko uočljiv da protivničke odbrane sve češće ostavljaju Jokiću više prostora za šut spolja, računajući da neće biti dovoljno precizan da ih kazni.

1/7 Vidi galeriju Nikola Jokić protiv Nju Orleans Pelikansa Foto: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia, Tyler Kaufman / Getty images / Profimedia

"Ne znam zašto, na treningu pogađam"

Posle poraza od Portlanda, Jokić je na konferenciji za medije govorio i o šuterskoj krizi. Njegov odgovor najbolje pokazuje koliko ni sam trenutno nema objašnjenje za ono što se dešava.

"Ne znam zašto, ali kada šutiram na treningu, pogađam. Ipak, ne ulazi na utakmici. Mučenje je privilegija, jer te gura da budeš bolji i da razmišljaš o tome što ne valja", rekao je srpski centar.

Jasno je da Jokić nije zadovoljan svojim procentima, ali njegova izjava pokazuje da pokušava da pronađe rešenje i izađe iz perioda slabije realizacije.

Da li je povreda kolena ostavila posledice?

Ovo nije prvi put da se Jokić suočava sa problemima u šutu za tri poena. Posebnu pažnju privlači poređenje sa prethodnom sezonom, tokom koje je njegov procenat bio znatno bolji u prvom delu takmičenja.

Jokić je u novembru i decembru prošle sezone pogađao čak 46,6 odsto trojki, dok je u poslednja tri meseca regularnog dela taj procenat pao na 28,9 odsto.

Podsetimo, srpski as je krajem decembra 2025. godine doživeo povredu levog kolena, a nakon povratka na parket njegov šut sa distance nije bio na istom nivou kao pre prinudne pauze.

Naravno, ne može se sa sigurnošću tvrditi da je povreda direktno odgovorna za aktuelne probleme, ali vremenska povezanost i statistički pad svakako privlače pažnju.

Adelman stao u zaštitu Jokića

Trener Denvera Dejvid Adelman nema nameru da paniči zbog slabijih procenata svog najboljeg igrača. Naprotiv, američki stručnjak veruje da je samo pitanje vremena kada će se Jokićev šut vratiti na prepoznatljiv nivo.

"Mislim da si u pravu kada pričaš o njegovim procentima, ali mislim da su ti šutevi izgledali bolje dok je utakmica odmicala. Neki od šuteva bili su oni na koje smo navikli da ih nikad ne promašuje, bilo da je reč o horogu ili pokušaju sa distance. Sve to će doći. Ovo je tek šesta utakmica ove sezone i još je mali uzorak. Pričamo o jednom od najefikasnijih igrača ikada rođenih i čvrsto stojim pri izrečenom", poručio je Adelman.

Trener Denvera posebno je naglasio da protivnici neće uvek moći da brane Jokića na isti način i da će srpski košarkaš morati da pronađe način da ponovo kažnjava odbrane šutem spolja.

"Šutirao je sedam trojki, a biće večeri u kojima će nas protivnik čuvati i biće potrebno da šutira. Ili će pronaći svoj flouter ili će raširiti njihovu odbranu, što će dovesti do rotacija. To će otvoriti prostor za Kema Džonsona. Večeras nas je Portland zaustavljao u situacijama u kojima su njih dvojica bili na terenu zajedno. Zaustavili su nas večeras, ali to se ne može događati svako veče", objasnio je Adelman.

Denver mora da pronađe rešenje

Iako je Jokić ponovo bio jedan od najefikasnijih igrača Denvera, Adelman je priznao da ekipa mora da pronađe dodatna rešenja u napadu.

"Moramo da nalazimo druga rešenja, da drugačije širimo teren. Večeras je Jokić šutirao 10/22 i to je za njegove kriterijume loše veče. Verujem da bi svi hteli da imaju takav šut svog superstara", zaključio je trener Nagetsa.

Jasno je da Denver ne može da zavisi isključivo od Jokićevog šuta, ali je isto tako jasno koliko bi povratak njegove preciznosti sa distance značio za čitavu ekipu. Kada srpski centar ponovo počne da pogađa trojke, protivničke odbrane moraće da izlaze dalje, a to će otvoriti mnogo više prostora za njegovu igru u reketu i prepoznatljive asistencije.

Sezona je tek na početku i razloga za paniku još nema, ali podatak od 22,6 odsto za tri poena svakako nije nešto što može da se zanemari.

Narednu priliku da prekine šuterski post Jokić će imati u duelu sa Torontom, koji sa klupe predvodi srpski trener Darko Rajaković. Utakmica je na programu u četvrtak od 3 časa po srednjoevropskom vremenu.