Slušaj vest

NBA kakvu poznajemo mogla bi uskoro da ode u istoriju!

U najjačoj košarkaškoj ligi sveta sve glasnije se govori o promeni koja bi mogla da iznenadi navijače širom planete - utakmice bi mogle da budu skraćene sa 48 na 40 minuta!

Kako prenosi američki novinar Kris Maniks iz "Sports Illustrateda", komesaru Adamu Silveru dopada se ideja o četiri četvrtine od po deset minuta, po uzoru na evropsku košarku.

1/5 Vidi galeriju Prvi čovek NBA lige - Adam Silver Foto: Jemal Countess / Getty images / Profimedia, Gregory Shamus / Getty images / Profimedia

O ovoj temi ponovo se govori u trenutku kada NBA ima sve više problema sa povredama i odsustvima najvećih zvezda. Navijači plaćaju skupe ulaznice kako bi gledali najbolje košarkaše sveta, a neretko se dešava da upravo oni ne budu na parketu.

"Prema onome što sam čuo, Adamu Silveru se dopada ideja o utakmicama od 40 minuta. On košarku posmatra globalno", otkrio je Maniks tokom gostovanja u emisiji "Open Floor", koju vodi zajedno sa Rejčel Nikols.

Jokić, Dončić i ostale zvezde mogli bi da igraju po novim pravilima!

Ideja nije potpuno nova. Silver je još u januaru 2025. godine javno govorio da podržava mogućnost uvođenja četiri četvrtine od po deset minuta.

Gostujući u emisiji Dena Patrika, prvi čovek NBA lige objasnio je da je američko takmičenje praktično jedino veliko košarkaško prvenstvo koje se igra 48 minuta.

"Ljubitelj sam četiri četvrtine od po deset minuta", poručio je tada Silver, uz obrazloženje da bi utakmice u trajanju od oko dva sata bile prilagođenije savremenim televizijskim navikama publike.

Pored toga, takav sistem približio bi NBA pravilima koja se primenjuju na Olimpijskim igrama, u Evroligi i ostalim FIBA takmičenjima.

Ipak, nije sve tako jednostavno. Promena bi mogla da utiče na istorijske statističke rekorde, proseke igrača, televizijske prenose i čitavu ekonomiju takmičenja.

Američki novinar upozorava: Zvezde neće igrati manje!

Iako Maniks prenosi da je Silver naklonjen ovoj ideji, sam američki novinar nije uveren da bi ona donela očekivane rezultate.

Njegov najveći problem je finansijska strana čitave priče, ali i pitanje da li bi skraćivanje utakmica zaista smanjilo opterećenje najvećih zvezda.

"Ne vidim kako je to finansijski izvodljivo. Takođe, ne mislim da bi to uticalo na minutažu najvećih zvezda. Igrači sa klupe bili bi sve više potisnuti u drugi plan", smatra Maniks.

Prema njegovom mišljenju, treneri bi i dalje najviše verovali najboljim igračima, dok bi košarkaši sa kraja rotacije mogli da izgube još više prostora za igru. Umesto širih rotacija, klubovi bi možda počeli da se oslanjaju na manji broj igrača.

Povrede zvezda upalile alarm u NBA ligi!

Razlog zbog kojeg se o ovoj temi ponovo govori jesu i brojni problemi sa povredama na početku sezone 2026/27.

Oklahoma Siti je ostao bez Džejlena Vilijamsa i Četa Holmgrena, dok je Minesota na duži period izgubila Entonija Edvardsa. Takvi izostanci ponovo su otvorili pitanje kako NBA može da zaštiti svoje najveće zvezde i istovremeno navijačima garantuje da će ih gledati na parketu.

Maniks smatra da liga mora da reaguje, jer je NBA u velikoj meri zasnovana upravo na svojim najvećim imenima.

"Ljudi plaćaju ulaznice da gledaju zvezde. Ovo je liga koja se više od ostalih oslanja na njih i činjenica da ih nema na terenu predstavlja veliki problem za NBA", poručio je američki novinar.

Zanimljivo je da se kao moguća alternativa pominjalo i smanjenje broja utakmica u regularnom delu sezone, ali Maniks ni to ne smatra realnim rešenjem.

Za sada nema zvanične odluke, niti je NBA pokrenula formalnu proceduru za promenu trajanja utakmica. Ipak, činjenica da se o ovoj ideji ponovo govori na najvišem nivou pokazuje da bi budućnost najjače košarkaške lige mogla da donese ozbiljne novine.