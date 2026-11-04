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Milan Momčilović napravio je pravi spektakl na debiju za čuveni Kentaki!

Košarkaš srpskih korena odigrao je fenomenalnu utakmicu protiv Menhetna i odmah pokazao zbog čega su ga američki koledži toliko želeli.

1/5 Vidi galeriju Milan Momčilović u dresu Kentakija Foto: ANDY LYONS / Getty images / Profimedia, Justin Casterline / Getty images / Profimedia

Kentaki je na otvaranju NCAA sezone savladao Menhetn rezultatom 85:57, a Momčilović je bio najefikasniji pojedinac susreta sa 24 poena i pet skokova. Ipak, ono što posebno upada u oči jeste njegova neverovatna preciznost sa distance.

Srpski šuter pogodio je čak šest trojki iz devet pokušaja, uz ukupno osam uspešnih šuteva iz 12 pokušaja iz igre.

Momčilović je već u prvom poluvremenu ubacio 11 poena, a tri trojke postigao je tokom velike serije Kentakija kojom je utakmica praktično prelomljena. Njegovih šest pogodaka iza linije 6,75 metara izjednačilo je rekord univerziteta za broj ubačenih trojki na debiju jednog igrača.

Američki mediji posebno su istakli njegovu efikasnost, a portal "CBS Sports" preneo je da je Momčilović predvodio Kentaki do ubedljive pobede u prvoj utakmici sezone.

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Nije slučajno što je Kentaki toliko želeo srpskog šutera. Momčilović je prethodne tri sezone proveo na Univerzitetu Ajova Stejt, gde je izrastao u jednog od najboljih šutera univerzitetske košarke.

U sezoni 2025/26 beležio je 16,9 poena i 3,1 skok po utakmici, uz neverovatnih 48,7 odsto uspešnosti šuta za tri poena. Pogodio je čak 136 trojki, čime je postavio rekord programa Ajova Stejta za jednu sezonu.

Bio je član druge najbolje petorke konferencije Big 12, a posebno se istakao protiv najjačih rivala. Protiv Arizone je u polufinalu konferencijskog turnira ubacio osam trojki, dok je protiv Kentakija na NCAA turniru postigao 20 poena.

Zbog takvih partija postao je jedna od najtraženijih roba na transfer tržištu. Prema podacima portala On3, Kentaki je za njegov dolazak obezbedio NIL ugovor vredan šest miliona dolara. Momčilović je prethodno povukao prijavu za NBA draft 2026. godine i odlučio da nastavi koledž karijeru, a interesovanje za njega pokazali su i Lujvil i Arizona.

Srbija ga želi!

Ono što posebno zanima navijače u Srbiji jeste mogućnost da Momčilović jednog dana obuče dres naše reprezentacije.

Milan je rođen 22. septembra 2004. godine u Viskonsinu, a njegovi roditelji Nikola i Zorica imaju srpske korene i tokom ratnih devedesetih preselili su se u Sjedinjene Američke Države. Iako je odrastao u Americi, njegovo poreklo nije prošlo nezapaženo u Košarkaškom savezu Srbije.

Nemanja Jovanović, član stručnog štaba reprezentacije Srbije i pomoćnik na Univerzitetu UCLA, govorio je o Momčiloviću i interesovanju našeg saveza za mlade košarkaše srpskog porekla.

"Pratimo obojicu i voleli bismo da u budućnosti igraju za reprezentaciju Srbije. Pored njih, pratimo i ostale igrače iz Srbije ili one koji potencijalno mogu da zaigraju za našu reprezentaciju zbog jednog roditelja sa srpskim pasošem" poručio je Jovanović.

On je posebno pohvalio Momčilovićeve košarkaške kvalitete, ističući njegovu inteligenciju i izuzetne šuterske sposobnosti.

"Momčilović je igrač sa velikim košarkaškim IQ, jako dobrim šuterskim kvalitetima sa svih pozicija i situacija", istakao je član stručnog štaba Srbije.

Dakle, interesovanje Srbije postoji i nije samo želja navijača. Ipak, još nema potvrde da je Momčilović doneo odluku da nastupa za Orlove, niti je javno potvrđen njegov reprezentativni status. Za eventualni nastup moraće da budu ispunjeni uslovi državljanstva i FIBA pravila.