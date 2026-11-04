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Luka Dončić igra košarku koja ostavlja bez daha!

Slovenački as blista u dresu Los Anđeles Lejkersa, a njegove poslednje partije već su postale glavna tema američkih sportskih medija. U pet uzastopnih utakmica postizao je najmanje 37 poena, četiri puta je išao preko 40, a sve je počelo nestvarnom predstavom protiv Jute, kada je ubacio čak 52 poena!

Dončić je u nedelju predvodio Lejkerse do pobede nad Torontom rezultatom 131:125 sa 45 poena, 15 skokova, šest asistencija i čak pet ukradenih lopti. Nije se zaustavio ni naredne večeri – protiv Majamija je ubacio 42 poena, podelio 13 asistencija i uhvatio sedam lopti, a njegov tim slavio je ubedljivo, 138:117.

Tako je Slovenac nastavio seriju u kojoj prosečno beleži čak 43,4 poena po utakmici. Protiv Majamija je pogodio šest trojki, a na terenu je ponovo pokazao da može da bude i nezaustavljiv strelac i čovek koji razigrava čitavu ekipu.

1/6 Vidi galeriju Luka Dončić na meču protiv Golden Stejta Foto: Sean M. Haffey / Getty images / Profimedia

Impresivan niz

Spektakl je počeo 25. oktobra protiv Jute, kada je Dončić postigao 52 poena, uz deset asistencija i sedam skokova. Ubacio je osam trojki, a u završnici je sa dve vezane trojke prelomio utakmicu i pomogao Lejkersima da slave sa 132:123, iako su tokom meča zaostajali čak 18 poena.

Usledile su utakmice u kojima je ubacivao 41, pa 37 poena, iako su Lejkersi oba puta poraženi. Potom je protiv Toronta ponovo prešao granicu od 40, a protiv Majamija nastavio seriju. Prema podacima koje prenosi AP, u poslednjih pet mečeva prosečno postiže 43,4 poena.

Posebno je impresivno što Dončić ne doprinosi samo poentiranjem. Protiv Toronta je imao pet ukradenih lopti, dok je protiv Majamija uz 42 poena podelio čak 13 asistencija. Protivnici sve češće pokušavaju da ga zaustave udvajanjem, pa čak i sa trojicom igrača, ali Slovenac takve situacije koristi da pronađe slobodne saigrače.

Redik oduševljen: "Kao da putujemo brzinom svetlosti"

Trener Lejkersa Džej Džej Redik nije krio koliko ga fascinira ono što Dončić radi na parketu. Posle pobede nad Majamijem uporedio je osećaj dok Slovenac igra sa putovanjem svemirskim brodom.

"Kao da gledate supernovu, ali nam je istovremeno to postalo normalno. Kao da živimo u svemirskom brodu i putujemo brzinom svetlosti svaki put kada je on na terenu. Kada ga krene, protivnici moraju da biraju manje zlo, jer može da pogodi gotovo svaki šut. A kada počnu da ga udvajaju, svi ostali imaju koristi od toga. On je izvanredan pokretač našeg napada", poručio je Redik.

Koliko je Dončićev učinak impresivan, govori i podatak da je u pobedi nad Majamijem imao 24 poena već na poluvremenu. Lejkersi su na kraju ubacili 138 poena, a zabeležili su čak 39 asistencija - najviše otkako je Redik preuzeo ekipu 2024. godine.

I Janis mu se poklonio!

Posle utakmice protiv Majamija pažnju je privukla i pohvala Janisa Adetokumba. Grčka zvezda, koja ove sezone nastupa za Majami, govorila je o Dončićevom napadačkom kvalitetu i svrstala ga među najveće strelce u istoriji košarke.

Lejkersi su tako stigli do učinka od šest pobeda i dva poraza, a Dončić je u međuvremenu preuzeo glavnu ulogu u ekipi. Uz njega su se protiv Majamija istakli Ostin Rivs sa 27 poena i Voker Kesler sa 15 poena i 15 skokova.

Slovenac je već osvajao titulu najboljeg strelca NBA lige, ali ovakav početak sezone ponovo je podigao očekivanja. Ako nastavi ovim tempom, Dončić bi mogao da priredi jednu od najimpresivnijih individualnih sezona u karijeri.