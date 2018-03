(VIDEO) DOMINACIJA SRBA: Jokić i Teodosić blistali u pobedama Denvera i Klipersa

Denver slavio nakon dva poraza, Klipersi nakon četiri. Pobede upisali i Šarlot, Majami i Nju Orleans.

Denver je slavio na gostovanju Čikagu sa ubedljivih 135:102 i do pobede nakon dva vezana poraza došao ubedljivom igrom od prvog do poslenjeg minuta. Nagetsi su u jednom trenutku imali čak 46 poena prednosti u ovom meču.

Nikola Jokić je odigrao odličan meč i za 23 minuta postigao 21 poen uz sedam skokova i pet asistencija. Najefikasniji je među Nagetsima bio Pol Milsap koji je meč završio sa jednim poenom više od Jokića uz osam skokova i pet asistencija. Vilson Čendler je dodao 19 poena, a po 16 su upsiali Džamal Marej i Vil Barton.

Kristijano Felisio je sa 16 poena bio najefikasniji u Čikagu.

Los Anđeles Klipersi su kao gosti bili bolji od Milvokija i slavili sa 127:120.

Milvoki je do polovine prve četvrtine uspevao da održava minimalnu prednost, ali kada su preuzeli vođstvo Klipersi ga do kraja nisu ispuštali i stigli su do pobede nakon četiri vezana poraza.

Deandre Džordan je bio najbolji među Klipersima sa 25 poena i 22 skoka za dabl - dabl. Tri poena manje dodao je Ostin Rivers, a Miloš Teodosić je za 27 minuta postigao 15 poena uz dva skoka, četiri asistencije i jednu ukradenu loptu. Boban Marjanović nije ulazio u igru.

Džabari Parker je predvodio Milvoki sa 20 poena, a poen manje dodao je Erik Bledso.

