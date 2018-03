VUJOŠEVIĆ PREKO KURIRA ODGOVORIO MIJAILOVIĆU: Ispašće da dugujem sam sebi

Neverovatne stvari iz Humske.



Konstatacija predsednika Partizana Ostoje Mijailovića na račun duga prema Dušku Vujoševiću da su milionski zaostaci napravljeni u eri najtrofejnijeg trenera crno-belih, pa da je stoga sam sebi ostao dužan, nikog nije ostavila ravnodušnim. Vujošević ističe da je to još jedan u nizu nefer poteza Mijailovića prema njemu.

- Oni se ponašaju kao da sam ja njima dužan. Čujem da je Mijailović negde rekao da sam najuspešniji trener u istoriji kluba, pa mi stvarno nije jasan taj čudni način prikazivanja zahvalnosti. Umesto fer odnosa, oni od duga prave alibi da ne mogu osvojiti ne znam šta, ne mogu dovoditi igrače... Nijednom me nisu pozvali, mada ništa ne bi promenio razgovor jer sam plate odavno zaradio i moralno i pravno gledano po ostvarenim rezultatima, proizvedenim igračima i parama koje su zarađene od njihovih transfera - kaže Vujošević za Kurir.

foto: Zorana Jevtić

Iako se u javnosti priča o BAT i nemogućnosti da se zbog zabrane FIBA registruju novi igrači, Partizan u praksi stvara ekipu bez većih problema. - Doveli su od letos pet ili šest stranaca, pa su francuskom košarkašu Siju produžili ugovor zahvaljujući toleranciji Saveza, jer kada je klub pod BAT, većina ozbiljnih saveza to ne praktikuje. Ja sam to, ajde, sve pustio da bi napunili ekipu - tvrdi Dule.



Aktuelni predsednik Partizana tvrdi da mu je cilj da od kluba napravi stabilnu kompaniju. Ostaje nejasno zašto njegovi prethodnici nisu pokazali istu nameru.

- Sportskom klubu je cilj rezultat, a da li će on biti dovoljan da postaneš kompanija, to je druga stvar. Što se tiče Partizana, materijalnog dela i broja zaposlenih, to je tajna. Vidim da ih u klubu sada ima ko kusih pasa, a važan je broj ljudi koji stvarno nešto rade i doprinose. Kad sam ja išao u CSKA, klub nije imao dugove osim tog kredita iz banke, koji je i danas kamen oko vrata. Zna se ko ga je podigao. Niti sam znao uslove, niti sam mogao da utičem na taj deo poslovanja. Uostalom, sve je ostalo u papirima. Okrivljivati mene, koji sam i svoje zdravlje žrtvovao za Partizan, krajnje je nemoralno - smatra Dule Vujošević.



Predugo medijsko i svako drugo razvlačenje duga prema treneru neće popraviti atmosferu u klubu i raspoloženje navijača. - Ono što sam zaradio meni je potrebno za život, izdržavanje familije, za zdravlje. Neću novac za presađivanje kose. Zna se sve... Pa, nisam ja prvi pokrenuo postupak za vraćanje duga. U međuvremenu je pola ljudi isplaćeno na BAT i niko zbog toga nije medijski prozivan - zaključio je Vujošević.

