BORBENA GOTOVOST NA MAKSIMUMU! Alimpijević: Najvažnija utakmica do sada!

"Bilo je mnogo velikih i važnih utakmica, ali ovo je najvažnija do sada. Zato je bilo važno da na ovakav način, sa onakvim pristupom odigramo protiv Reala. To je bila utakmica koja je trebalo da nam posluži za podizanje borbene gotovosti na sam maksimum. Čini mi se da smo to uradili, sa mnogo dobrih treninga ove nedelje", rekao je Alimpijević, a preneo klupski sajt.

Košarkaši Zvezde igraju u ponedeljak od 21 sat u Beogradu protiv Mornara iz Bara, treću utakmicu polufinala plej-ofa ABA lige. Ulaz u dvoranu "Aleksandar Nikolić" je slobodan.

Alimpijević je pozvao navijače da pomognu ekipi i zahvalio onima koji su bili na meču sa Realom u Evroligi i pre toga u prvom duelu protiv Mornara.

"Lepo je što vidimo da postoji svest svih ljudi oko kluba, koliko nam je potrebna podrška. Mnogo me raduje i što nas u teškim trenucima ljudi podržavaju, videlo se da to ovom timu mnogo znači", dodao je Alimpijević.

On je rekao i da očekuje da će za Mornar igrati Uroš Luković, kao i da neće biti nikakvih iznenađenja, pošto se dve ekipe dobro poznaju.

Utakmicu će propustiti centar Zvezde Pero Antić, koji se oporavlja od jake distorzije skočnog zgloba, a ostali igrači su spremni.

Košarkaš Zvezde Matijas Lesor rekao je da ekipa ide na pobedu.

"Očekivanja su jasna, hoćemo da pobedimo u ovoj odlučujućoj utakmici. To nam je glavni cilj od početka sezone, cele godine smo se borili da bismo imali prednost domaćeg terena u odlučujućim utakmicama. Pozivam navijače da nam pruže podršku u ponedeljak, jer nam to mnogo znači sada, kada je važno", naveo je on.

Pobednik tog duela će se plasirati u finale regionalne lige, u kome će igrati protiv pobednika večerašnjeg meča u Podgorici (19.00) izmedju Budućnosti i Cedevite.

