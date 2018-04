(VIDEO) NAJKONTROVERZNIJA KOŠARKAŠKA UTAKMICA ODIGRANA U JUGOSLAVIJI I DANAS IZAZIVA RASPRAVE: Svetislav Pešić se prisetio meča za infarkt i otkrio šta se tog dana dogodilo u Šibeniku

Dražen Petrović je posle prekršaja dosuđenog u poslednjoj sekundi pogodio oba slobodna bacanja i poraz od Bosne 81:82 pretvorio u pobedu 83:82.

Šibenka je dobila pehar i medalje namenjene šampionu Jugoslavije, celu noć se slavilo u ovom Dalmatinskog gradiću, a onda je sutradan usledio pravi šok. Košarkaški Savez Jugoslavije je poništio utakmicu i odlučio da je ponovi, ali na neutralnom terenu u Novom Sadu. Naravno, Šibenčani su odbili da igraju ovu utakmicu, pa je Bosni kasnije dodeljen pehar.

Kontroverza oko ove utakmice je nastala baš oko prekršaja koji je sviran na Draženu Petroviću. Dve sekunde pre kraja domaćini izvode loptu sa strane, Dražen je prima i promašuje. Glavni sudija meča Ilija Matijević autoritativno pokazuje da je vreme isteklo i da je Bosna šampion.

Međutim, samo sekund kasnije Matijević menja odluku. Sudi faul Hadžića nad Petrovićem. Uzaludni su bili protesti trenera Bosne Svetislava Pešića i košarkaša ovog tima. Prvi put u istoriji domaće košarke se desilo da je sudija promenio odluku i doneo novu koja je direktno uticala na rezultat.

Tada 18-godišnji Dražen Petrović smireno je ubacio dva penala, i u vreme kada nisu postojale trojke, stigao do 39 postignutih poena na ovoj utakmici. Navodno, čak je i trener Šibenke Vlado Đurović molio Dražena da promaši jedno bacanje i da utakmica ode u produžetak, pretpostavljajući da bi nešto neviđeno moglo da se dogodi.

Sa vremenske distance od tri i po decenije, ove utakmice se prisetio Svetislav Pešić i otkrio pojedine detalje iz finiša meča.

- Niko nije srećan kada se utakmica završi na takav način. Niti ja, niti Vlada Đurović koji je tada trenirao Šibenku, niti navijači jednog i drugog kluba. Međutim, šta se tog dana dogodilo u Šibeniku? Utakmica je završena, sudija Ilija Matijević je označio kraj i to pokazao kod zapisničkog stola. I to vrlo autoritativno. Tu je na njega izvršen pritisak da je bio faul na Draženu Petroviću. No, nije poenta da li je bio prekršaj ili ne, već da li je isteklo vreme. Dobro, recimo da je prekršaj Sabita Hadžića i bio, ali ako i jeste, bio je nakon isteka vremena. Nikada se do tada nije dogodilo da sudija odsvira kraj utakmice, a onda promeni odluku i donese novu koja je direktno uticala na rezultat i ime šampiona - rekao je Pešić, aktuelni trener Barselone.

