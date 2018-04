JA SAM KRIVAC: Evo šta Dušan Alimpijević kaže posle poraza od Budućnosti

Trener košarkaša Crvene zvezde Dušan Alimpijević rekao je posle poraza od Budućnosti da ne treba tražiti krivce u igračima, već da je isključivo on kriv.

"Nema krivaca među igračima i tu ih ne treba tražiti. Ja sam apsolutno kriv. Sutra ćemo izgledati bolje", kazao je Alimpijević novinarima posle utakmice.



Zvezda je u punom nekadašnjem Pioniru izgubila od Buducnosti sa 76:80 u prvoj utakmici finalne serije plej-ofa ABA lige.

"Budućnost je zasluženo pobedila. Odigrali su bolju partiju. Ova finalna serija igra se na tri pobede. Mi moramo da uradimo sve što je do nas da odigramo na višem nivou sutra i da onda u Podgorici uradimo ono što su oni tražili ovde, a to je brejk", rekao je on.

Na konstataciju novinara da je njegova ekipa bila nervozna, Alimpijević je kazao da je to zbog važnosti meča.

"Nedopustivo je da odigramo ovako utakmicu, nedopustivo je da tri četvrtine završimo poenima uz zvuk sirene. U treću četvrtinu smo ušli nedopustivo, jer smo primili 26 poena...", dodao je on.

Zvezda je ove godine triput izgubila od Budućnosti u neizvesnim završnicama, a Alimpijević je kazao da će sutra pokušati "uspešno da završe posao".

"Moramo mnogo bolje, koncentrisanije, prečesto smo u ranim sekundama napada ulazili u neka preuzimanja... Videla se nervoza, mora nivo agresivnosti da bude na drugačiji način. Do samopouzdanja moramo da dođemo kroz odbranu", kazao je Alimpijević.

Druga utakmica finalne serije ABA lige između Zvezde i Budućnosti igraće se sutra od 18.30.



Kurir sport / Beta

Foto: Dado Đilas

Kurir

Autor: Kurir