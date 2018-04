(FOTO) PARTIZAN PORAŽEN OD MEGE: Crno-beli izgubili u humanitarnom meču u Kragujevcu

Humanitarni duel između Partizana NIS i Mega Bemaksa odigran je večeras u kragujevačkoj hali "Jezero", a sav prihod od prodatih ulaznica namenjen je Centru za razvoj usluga saocijalne zaštite "Kneginja Ljubica". Ujedno, ovo je bio poslednji test za obe ekipe pred start domaće Superlige.

Na samom početku susreta, crno-beli su brzo stekli dvocifrenu prednost koja je u jednom trenutku iznosila i 15 poena razlike. Ipak, do isteka prve deonice, Mega je smanjila zaostatak na svega minus 4. U drugoj četvrtini, crno-beli postižu svega 11 poena, pa Mega doalzi do preokreta i osetnije prednosti koju je držala sve do poslednje četvrtine.

U poslednjih pet minuta susreta, košarkaši Partizana su zaigrali agresivnije, ali na kraju ipak nisu uspeli da sustignu prednost rivala pa je ostalo 79:85.

Za sedam dana, u četvrtak, 19. aprila, crno-beli počinju takmičenje u Superligi Srbije. Rival Partizana NIS u hali "Aleksandar Nikolić" biće novosadska Vojvodina a meč počinje u 20 časova.

Za Megu su igrali Musić (5 poena), Marjanović 7, Čarapić 11, Bitadze 11, Lazić 10, Koprivica 10, Samardžiski 11 Mišković 6, Cerovina 1, Fundić i Kapetanović 14, a za tim trenera Nenada Čanka Vilijams-Gos 5, Van 8, Si 14, Aranitović, Marinković 21, Veličković 5 Pecarski, Gavrilović, Andrić 11, Čakarević 1, Gagić 15 i pomenuti Šalić.

