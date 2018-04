(VIDEO) ALEKSANDRA CRVENDAKIĆ ZA KURIR: Srbija može da bude ponosna na svoje košarkašice

Reprezentativka Srbije i košarkašica mađarskog Šoprona Aleksandra Crvendakić je u intervjuu za Kurir iznela svoja očekivanja pred završni turnir Evrolige koji se igra u Mađarskoj od petka do nedelje.

Na turniru će učestvovati dve ruske ekipe Dinamo Kursk i Jekaterinburg, kao i mađarski Šopron i turski Jakin Dogu.

- Sa kakvim ciljevima vaša ekipa ulazi na F4?

''Svaka ekipa koja je na F4 želi najbolje moguće rezultate pa tako i mi. Pre svega želimo da uživamo u onom što radimo i vežbamo od avgusta, da osetimo atmosferu domaćeg terena, a sve ostalo ce doći samo. Ko god nas je pratio tokom sezone može da kaže da smo mi zaista uživale u ovoj sezoni i igrale jedna za drugu. Neka tako ostane i na ovom turniru.''

foto: Fiba.com

- Gde vidite svoje prednosti u odnosu na konkurente?

''Mi smo jako mlada i poletna ekipa. Do sada, kad god smo imali neki problem u igri, nadoknađivali smo to borbenošću i odbranom. Tako da bih rekla da nas to krasi.''

foto: Fiba.com

- Šta vas najviše impresionira kada gledate igre vašeg rivala u polufinalu?

''Yakin Dogu je jako iskusna ekipa. Imaju odlicnog plejmejkera koji predvodi celu ekipu. Stvarno je teško izdvojiti nešto jer su zaista to najbolje ekipe na F4 i teško je naći manu.''

foto: Fiba.com

- Kako komentarišete činjenicu da će na F4 učestvovati jedna cela petorka reprezentativki Srbije?

''Smatram da je to velika stvar i da Srbija može da bude ponosa na nas. Još jedan dokaz da se srpske košarkašice cene u Evropi, a posebno mi je drago sto su te devojke moji prijatelji i kod god da bude osvojio (a nadam se da će neko od nas) biće mi drago.''

Foto: FIBA.com

