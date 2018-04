(VIDEO) KRALJEVSKI BREJK: Real pobedom u Atini izjednačio ukupan rezultat u seriji

U uzbudljivoj utakmici u OAKA areni u Atini timovi su se tokom većeg dela meča smenjivali u vodjstvu. PAO je posle dobrog početka imao kontrolu nad utakmicom, ali je Real preko Felipea Rejesa uspeo da se vrati u meč.

Kraljevski klub je utakmicu prelomio u trećoj četvrtini, a najviše zbog lošeg odbrane Panatinaikosa, kada je serijom 13:3 došao do preokreta. Ekipa Pabla Lasa je stečenu prednost uspela da sačuva do kraja, iako je PAO na početku poslednje deonice u jednom trenutku došao do izjednačenja.

Najefikasniji u pobedničkoj ekipi bio je Felipe Rejes sa 18 poena, dok je Džejsi Kerol dodao 17, a Trej Tompkins ubacio je 12.

U ekipi Panatinaikosa istakao se Majk Džejms sa 20 poena, dok je Adrijen Pejn ubacio 13.

Real Madrid će naredne srede na svom terenu ugostiti PAO, a četvrti meč na programu je dva dana kasnije.

Kurir sport/Beta

Foto: Euroleague.net

Kurir

Autor: Kurir