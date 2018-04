(KURIR TV) SONJA PETROVIĆ ZA KURIR: Za Srbiju sam uvek tu, to sam rekla i Marini

Specijalni izveštač Kurira iz Šoprona - Dejan Ignjatović

"Bitno je da smo sezonu završili pobedom. Taj poraz u polufinalu nas je koštao titule, ali bitno je da smo ovde na turniru dali maksimum. Moramo da se okrenemo finalu ruske lige. Igramo sa Ekaternburgom i bitno je u kom sastavu ćemo biti i mi i oni", rekla je Petrovićeva.

Upitana kakvi su joj planovi za narednu sezonu rekla je:



"Ostajem u Kursku i sledeće godine, oni su sa mnom prezadovoljni i tu nemam šta da se žalim (smeh). Tim će se menjati to je sigurno, ali mislim da su rezultati koje smo do sada imali pokazali da nema potrebe da te promene budu preterano velike. Normalno je da dođe do zasićenosti i da se osvežimo."

Neizbežna tema je reprezentacija Srbije

"Imaćemo okupljanje. Bez obziran na sve biću uvek na raspologanju. To sam rekla selektorki Marini Maljković kada smo igrale sa Galatasarajem. Bitno je da se skupimo, nismo dugo bile zajedno, ali je važno da se oseti da imamo dobru atmosferu i sada kada se spremamo za Evropsko prvenstvo u Beogradu. Moramo nastaviti Marinin program koji smo imale u februaru, iako nam je potreban odmor. Nije lako kada očekuješ odmor, a nema ga, ali pripreme neće verovatno biti duge i biće vremena za sve", rekla je Petrovićeva, posle osvajanje trećeg mesta na završnom turniru Evrolige

