MILOJEVIĆ: U uzlaznoj smo formi, probaćemo da uvedemo Zvezdu u naš ritam!

Sve ulaznice za meč su zbog ograničenog kapaciteta hale već podeljenje putem trebovanja te prisustvovanje utakmici neće biti moguće bez posedovanja karte.

Trener Mega Bemaxa Dejan Milojević neće moći da računa na trojicu igrača koji se još uvek oporavljaju od povreda, među kojima su Ognjen Jaramaz, Kostja Mušidi i Mihailo Jovičić.

Trener Mega Bemaxa Dejan Milojević je pred meč sa Crvenom zvezdom istakao da je to lepa prilika da se vidi gde je Mega u odnosu na najkvalitetnije ekipe.

"U nedelju nas očekuje meč protiv Crvene zvezde koja je prvi favorit za titulu. Mi se nalazimo u boljoj poziciji nego što je to bio slučaj do pre dva kola. Pobede su nam unele samopouzdanje i nalazimo se u uzlaznoj formi. Ovakvi mečevi gde nemamo šta da izgubimo su najlakši za igru i puno će nam značiti da vidimo gde se nalazimo u odnosu na najkvalitetnije ekipe. Bitno je da odigramo agresivnu odbranu i da probamo da ih uvedemo u naš ritam, a za šta će to biti dovoljno na kraju, videćemo", izjavio je Milojević.

Posle 6 odigranih kola Super lige, Mega Bemax ima skor 3-3 dok Crvena zvezda ima 5 pobeda i 1 poraz.

