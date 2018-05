PRVI ČOVEK BAJERNA UPOREDIO ĐORĐEVIĆA SA MURINJOM! Uli Henes: Trener ne sme da bude superstar!

Srpski selektor se prilično neočekivano rastao sa Bavarcima.

"To je bila odluka menadžmenta kluba i sportskog direktora Danijelea Baesija. Došli su do zaključka da su promene bile neizbežne kako se ne bi ugrozio uspeh ove sezone", rekao je Henes.

Henes je istakao da se na utakmici u Istanbulu, koju je Bajern vodio 17 razlike pa izgubio, videlo da nešto nije kako treba.

"Vreme kada se desila promena trenera nije važna. Klub može da uspe samo ako glavni ljudi rade dobro. Nešto slično se desilo u fudbalu sa Karlom Ančelotijem, dok u košarkaškoj sekciji nije viđeno dugo. Kada su svi zajedno bili za stolom, jednostavno nije funkcionisalo. Onda postoji samo jedna solucija, a to je da trener napusti klub".



Henes ističe da je saradnja ljudi koji rade u klubu glavni prioritet, da to u slučaju sa Đorđevićem nije dobro funkcionisalo i da trener ne sme da bude superstar.



"Morate da budete sigurni da nemate superstara za trenera, već nekog ko će poistovetiti sa ljudima u klubu, igračima... Imate takav primer u fudbalu – Žoze Murinjo je superstar u Mančester junajtedu, ali on nije doneo uspeh klubu. Uvek je sve fokusirano na njega", zaključio je Henes, koji je povukao paralelu između Đorđevića i Murinja.

