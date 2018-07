ORLIĆI DEKLASIRALI ŠPANIJU: Srpski košarkaši sa Turskom za peto mesto

Neočekivano lako i ubedljivo, izabranici selektora Vlade Jovanovića došli su do pobede protiv tradicionalno teškog rivala. Sada su sve dileme rešili već u prvom poluvremenu, a posebno dobro igrali su u drugom periodu, kada su rivalu ubacili 32 poena – čak sedam trojki, od toga Vuk Vulikić je u tom delu igre nanizao tri dalekometna hica.

Zahvaljujući takvoj igri, Srbija je na veliki odmor otišla sa 26 poena viška – 24:50, pa u nastavku nije morala da zapinje da bi upisala pobedu. Španija je to iskoristila, ali mogla je samo da ublaži poraz.

U utakmici za peto mesto, mlada reprezentacija Srbije, u nedelju od 16,45 časova, igraće protiv Turske koja je u razigravanju za plasman bila bolja od Italije – 91:80.

Španija – Srbija 70:89 (7:18, 17:32, 19:19, 27:20)

ŠPANIJA: Font 10 (4 as, 4 il), Gonzales 3, Maura 2, Sans, Tomaik 9, Ehigitor 11, Figueras 19 (4 ass), Molins, Para 12 (7 sk, 5 as), Puerto 4, Rosa, Vila.

SRBIJA: Beslać 9, Marjanović 8, Stepanović, Tadić, Vulkić 12 (6-4 za tri poena), Aranitović, Đorđević 8, Glišić 15 (7 sk), Momirov 4, Musić 3, Radanov 15, Simanić 15 (5 sk, 5 as).

(KSS, Foto: fiba.basketball)

