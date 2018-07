PRVA POBEDA: Juniori savladali Letoniju Petrušev i Pecarski vodili do trijumfa

Izabranici selektora Aleksandra Bućana su u Lijepaji, posle startnog poraza od Litvanije, u okviru drugog kola grupe “D” ubedljivo savladali selekciju Velike Britanije. Srpski juniori su dominirali skoro svih 40. minuta, imali ogromnu prednost u skok igri i vazdušnim duelima, što su na gotovo rutinski način pretvorili u ubedljiv trijumf: Srbija U18 – Velika Britanija U18 102:71 (23:16, 26:14, 29:21, 24:20).



Neizvesnost na ovom meču bila je prisutna samo u prvih nekoliko minuta do rezultata 7:7. Reprezentacija Srbije je brzo došla do ženjenog ritma, forsirala igru u samom reketu gde su naši visoki igrači dominirali, lako dolazili do povoljnih pozicija i realizacije. Usledila je serija 11:0 za vođstvo 18:7. Nastavio je naš mladi tim u istom tempu i u nastavku utakmice, u 15. minutu poveo 40:21, da bi prvo poluvreme rešio u svoju korist sa 49:30.



Nastavili su srpski reprezenetativci u žestokom ritmu i u nastavku susreta. Tamndem Pecarski – Petrušev bio je nerešiva enigma za odbranu britanskog tima, tako da je u 26. minutu rezultat bio ubedljivih 68:38. Donekle je opao je tempo u poslednjoj četvrtini, selektor Bućan je pružio šansu svim izabranicima, ali to nije uticalo na više nego ubedljiv trijumf Srbije. Jedino pitanje koje se postavljalo da li će naš tim postići 100 poena, što mu je pošlo za rukom posle trojke Islamovića u poslednjem minutu.



SRBIJA U18: Petrušev 22, Islamović 6, Nedeljković, Rutešić, Paunović 7, Trifunović 17, Vasiljević 8, Pecarski 23, Lakić, Cerovina 2, Ilić 13, Kuzmanović 4.



VELIKA BRITANIJA U18: Suliman 2, Round, Kajli 9, Okros 15, Avbumvan 5, Braun, Lou 7, Emeka Anjakvo 6, Fini 4, Hajden 2, Kitindž 10, Robinson 11.



U trećem kolu grupe “D” reprezentacija Srbije se u utorak (13:00) sastaje sa selekcijom Crne Gore.

Kurir sport

Kurir

Autor: Kurir