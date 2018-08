NISU SAMO KULOARSKE PRIČE: Partizan kontaktirao centra Zvezde, navijači danima govore o njemu (VIDEO)

Ta informacija kruži košarkaškim svetom već danima, a danas je Sportski žurnal dobio i potvrdu da interesovanje postoji.

I ne samo to - već da je rukovodstvo Partizana pre nekoliko dana kontaktiralo igrača i njegovog menadžera Radeta Filipovića da vidi pod kojim uslovima bi sve moglo da se realizuje.

Na pomen mogućeg prelaska iz Zvezde nezvanično reaguju da je moguće samo uz devizno obeštećenje od 200.000 do 300.000 evra, dok se sa druge strane može čuti da je po slovu ugovora Janković slobodan igrač.



Navijači danima pričaju o tome, Zvezdaši mu prete čak i lomljenjem kolena

- Stefan Janković, polomljenih kolena i na štakama, ako pređe u ustaški klub. Janković Stefan, podignutih ruku i sa peharom u njima, ako ostane u Zvezdi, izbor je lak - kaže se u jednom od komentara.

- Sad i da ostane kod nas, nije to to. Neće se on dovesti u red posle svega. Svi znamo da je razmišljao i hteo kod njih. Čim je glavom bio van Zvezde, onda nema šta više da radi u klubu - napisao je jedan od navijača.



Pretnje je dobio i sam predsednik Partizana Ostoja Mijailović, a navijači Zvezde su mu poručili da ne zaboravi na "ciganski inat".

- Ti si jedno g....o pogano i sačekaće te kad-tad osveta. Neće ti biti dobro. Ciganski inat je mnogo zajebana stvar. Nećemo mi da pretimo, mi na terenu pričamo - napisale su Delije Mijailoviću.

Kurir sport / Sportski žurnal

Kurir

Autor: Kurir