MUSA O ŽIVOTU U BIVŠOJ JUGOSLAVIJI: Rođen sam posle rata, ali sam ga osetio, otac mi je bio u vojsci

Bosanskohercegovački reprezentativac je ovog leta potpisao za Bruklin, koji ga je izabrao kao 29. pika na draftu, a za popularni američki sportski magazin je pričao upravo o odrastanju.

- Ljudi poreklom iz Jugoslavije imaju samodisciplinu kakvu niko drugi ne poseduje jer smo mi deca rata. Rođen sam posle rata, ali sam ga osetio jer mi je otac bio u vojsci. Komandovao je sa 2.000 vojnika. Kada vidiš da ljudi sve vreme umiru, normalno je da se boriš za sve i budeš emotivan u vezi sa svim. Mi imamo "nešto" što niko drugi ne može da opiše jer nas je užasan, strašan rat učinio jačim - rekao je Musa.

Amerikance je zanimalo kako je Musa igrao kao musliman u Hrvatskoj, dok je igrao za zagrebačku Cedevitu u koju je došao sa 11 godina.

- Kao 16-godišnji dečak sam slušao uvrede. Mnogo je me pogađalo. Sedeo sam na klupi 40 minuta. Nisam igrao nimalo i moj tim je izgubio. Navijači su me vređali sa tribina iza klupe i gađali me stvarima. To je nešto s čim moraš da se izboriš kada si u drugoj zemlji. Nisam čovek koji će reći da su navijači loši. Mislim da su samo navijači koji bodre svoj klub. Ali to je pogrešan nači navijanja - istakao je Musa.

