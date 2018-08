TRANZICIJA U ZVEZDI: Feldin otišao u Izrael, stigao Beron (FOTO)

Danas smo dočekali i novog beka crveno-belih, @billybaron_. Welcome Billy! 🙌🏼🔴⚪️ #kkcz #Zvezdas #WeAreTheTeam

A post shared by KK Crvena zvezda mts (@crvenazvezdakk) on Aug 11, 2018 at 7:08am PDT