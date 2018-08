ORLIĆI BEZ POLUFINALA: Francuska zaustavila srpske nade u Novom Sadu

Izabranici selektora Vlade Vukoičića su u meču 1/4 finala izgubili od fizički mnogo jače i atletski dominatnije selekcije Francuske.

Srpski kadeti su ostavili srce na parketu, ali zbog procenta šuta iz igre koji je većim delom meča bio ispod 30% imali su male šanse za uspeh.

Sa druge strane Francuzi su dobili bitku u vazduhu, imali čak 20 ofanzivnih skokova što im je omogućilo više napada što se ispostavilo kao presudno za krajnji ishod. Naš mladi tim koji je sve vreme bio u zaostatku uspeo je da pripreti u samom finišu, ali nije bilo snage ni koncentracije za proekret: Srbija – Francuska 71:78 (15:20, 15:21, 13:16, 28:21).

U nastavku šampionata reprezantacija Srbije boriće se za plasman od 5. do 8. mesta. Sledeći protivnik u petak (13:45) biće joj selekcija Litvanije.

Čvrste i agresivne odbrane bile su u prvom planu na početku meča. Oba tima su teško su dolazila do poena, tako da je rezultat u petom minutu bio 4:4. Najviše zahvaljujući ofanzivnim skokovima Francuzi su prvi došli do svoje igre i posle serije 9:0 poveli sa 17:8. Preko raspoloženog Nikole Manojlovića naš mladi tim je uspeo da uspostavi ravnotežu i smanji zaostatak do kraja prve četvrtine – 20:15. Više od tri minuta Srbija je bila bez poena u nastavku meča, što je rival iskoristio da dođe do dvocifrene prednosti – 28:15. Posle tajm-auta selektora Vukoičića srpski reprezentativci su uzvratili serijom 5:0, imali još nekoliko intervala dobre igre, ali su Francuzi bili dominatniji i ubojitiji i na poluvreme otišli sa "+11" – 41:30.

Agresivan početak Srbije u nastavku duela, serija 9:2 i smanjenje zaostaka na 43:39. Međutim, brzo je selekcija Francuske uspostavila ravnotežu, nastavila sa forsiranjem napada ispod samog koša što joj je ponovo pomoglo da vrati dvocifreno vođstvo 53:41. Tinjala je ipak nada da može doći do preokreta, a posebno posle trojki Lazara Stefanovića i Nikole Manojlovića kad je u 38. minutu rezultat glasio 67:61. Već u sledećem napadu Begari je uzratio istom merom i pobednik se već tada mogao naslutiti. Sjajni Manojlović je još jednom pogodi iz velike daljine, samnjio 33 sekunde pre kraja na 73:69. Usledila je penal završnica u kojoj rival nije promašivao, što mu je uz još jedan ofanzivni skok u samoj završnici bilo dovoljno za trijumf – 78:71.

SRBIJA U16: Ivković 3, Paunović 2, Manojlović 28, Agoč, Andrić 11, Stefanović 14, Svetozarević 2, Mušikić 2, Tarlać 5, Škobalj 2, Joksimović, Pavićević 2.

FRANCSUKA: Bjufort 2, Demaš-Balo 9, Friš 5, Kuedrao 23, Magasa 10, Kosi, Begari 11, Balfurnije, Bačo 2, Čičambo, Dijabate 16, Lesmo.

(KSS)

Kurir

Autor: Kurir