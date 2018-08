Kadetkinje Srbije poražene od favorizovane Španije

Izabranice selektora Nenada Markovića su u trećem kolu grupe “B” više od 25 minuta pružale žestok otpor jednom od glavnih kandidata za zlatnu medalju na ovom šampionatu. Ipak, kad je ponestalo snage i došlo do pada koncentracije u odbrani, Špankinje su u drugom delu meča serijom preciznih šuteva trasirale sebi put prema ubedljivoj pobedi: Srbija – Španija 47:78 (15:17, 16:19, 10:19, 6:23).



Protivnik reprezentacije Srbije u 1/8 finala neće biti poznat do završetka svih mečeva u grupama “A” i “B”, ipak najrealnije je ta do bude pobednik meča Francuska-Turska.



Protiv favorizovanog rivala naš mladi tim je počeo više nego dobro. Rasterećenom, ali motivisanom i borbenom igrom poveo je u petom minutu sa 8:4. Trojkom Sare Opačić, Srbija je bila u prednosti 13:9 u osmom minutu, ali je finiš prve četvrtine pripao selekciji Španije koja je ovaj deo igre rešila u svoju korist sa 17:15. U nastavku susreta vodila se izjednačena borba. Špankinje su konstantno imale minimalno vođstvo, ali su se srpske kadetkinje sjajno držale i na kraju prvog poluvremena zaostajale pet poena poena – 32:29.



Odolevao je naš mladi tim do sredine treće deonice i rezultata 38:33. Selekcija Španije u kratkom intervalu pogađa tri trojke, dolazi do nekoliko lakih poena i serijom 13:0 pravi odlučujuću prednostna ovom meču – 51:33. Poslednja deonica (23:6) je u postpunosti pripala Špankinjama. Rival je diktirao tempo, bez problema dolazio do realizacije, dok je naš tim posustao u fazi odbrane, a veoma teško pronalazio rešenja u napadu što se moralo odraziti na konačni rezultat – 78:47.



SRBIJA U16: Jovanović 6, Opačić 9, Matić, Popović, Zarić 2, Radojčin 5, Vučković 4, Boričić, Mladenović 4, Davinić 4, Mitrović 7, Samardžić 6.



ŠPANIJA U16: Dembele 4, Lamana 9, Rueda, De Santjago, G. Sančez 15, Mato de Prada 2, Okafor 9, Morales 15, A. Sančez 3, Fraile, Garsija 17, Suarez 4.



