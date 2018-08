VELIKI USPEH: Mega pobedila vicešampiona NCAA lige!

Izabranici Dejana Milojevića su sjajnom odbranom u drugoj i trećoj četvrtini stigli do 18 poena razlike, koju je Mičigen uspeo da spusti na samo 2 poena u poslednjoj četvrtini, ali su igrači Mege odbili napad Mičigena i na kraju zasluženo slavili.

Najbolji u redovima Mega Bemaxa su bili Mušidi sa 19 poena, Bitadze sa 16 uz 10 skokova kao i Mokoka sa 13, dok je Fundić zabeležio po 9 poena i skokova. U ekipi Mičigena su se istakli Puli sa 16 i Brazdeikis sa 15 poena.

Mega Bemax se u petak od 20 časova na istom mestu sastaje sa ACB ligašem ekipom Movistar Estudijantes.

foto: Laura Gomez Sanchez/Mega Bemax

Mega na početku meča posle skokova u napadu stiže do prednosti 7:11, ali je Mičigen zaigrao bolje u napadu i uspeo do kraja četrtine da preuzme vođstvo, 21:16. Fantastična odbrana igrača Mege je limitirala vicešampione NCAA na samo 3 poena za 8 minuta igre, a na poluvreme se otišlo sa 28:34 uz 8 poena Bitadzea i 7 poena Mokoke.

Sjajna igra izabranika Dejana Milojevića se nastavila i u trećoj četvrtini gde je sredinom perioda Mega serijom 0:12 stigla do plus 18, 28:46. Mičigen uzvraća serijom 11:2 za 39:48 posle čega je Milojević zatražio tajm-aut. Do kraja četvrtine se Mega konsolidovala pa je rezultat pred poslednjih 10 minuta 45:54.

U poslednjoj četvrtini je Mičigen uspeo da spusti minus na samo 2 poena (57:59) na 5 i po minuta do kraja, ali su igrači Mege odbili napad vicešampiona NCAA i na kraju slavili sa 73:81.

foto: Laura Gomez Sanchez/Mega Bemax

Posle meča trener Mega Bemaxa Dejan Milojević je istakao da je prezadovoljan pobedom:

"Jako bitna utakmica za nas i velika pobeda. Pobedili smo finalistu NCAA šampionata iz prošle sezone. Prezadovoljan sam, odigrali smo dobru timsku odbranu, bili smo čvrsti. U momentima kada je Mičigen imao dobre minute, mi smo reagovali kako treba i prelomili utakmicu u našu korist. Sledeća utakmica je protiv Estudijantesa i probaćemo protiv jedne kvalitetne ACB ekipe da ponovimo dobru partiju i pobedimo", izjavio je Milojević.

Mičigen Vulverins: Brazdeikis 15, Bruks 7, Keslton, Dejvis 8, DeDžulijus, Džons, Livers 7, Metjuz 12, Nunjez, Puli 16, Simpson 8, Teske.

Mega Bemax: Mušidi 19, Janjić, Marjanović 6, Ratkovica 2 (5 skokova), Ašćerić 4, Čarapić 8 (6 skokova), Mokoka 13, Bitadze 16 (10 skokova), Stanić 2, Koprivica, Mišković 2, Fundić 9 (9 skokova).

(Mega Bemaks)

Kurir

Autor: Kurir