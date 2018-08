LEGENDA LEJKERSA STALA UZ LEBRONA: Navijači će ga podržati kada stignu pobede

Osim toga, Lebron Džejms je po njegovom mišljenju došao jer veruje da može do prstena sa timom "Jezeraša".

"Mamba" je na pitanje da li je čuo za odbojnost prema Lebronu Džejmsu kod dela navijača Lejkersa odgovorio potvrdno.

"Čuo sam za to. Ali slušajte, ako ste moj fan, onda navijate za pobede i navijate za Lejkerse. Ja krvarim zlatno-ljubičasto. I to je iznad svega ostalog. Navijam za Lejkerse od kada sam bio dete, to se nikad neće promeniti zar ne? Sve je u osvajanju prstena pa će i oni podržati sve to", rekao je Brajan kod Riča Ajzena.

foto: AP

Osvrnuo se i na poređenja Lebrona Džejmsa sa sobom samim.

"Ne znam, porediti njega i stavljati ga u sličan 'koš' sa mnom nema baš mnogo smisla. Cilj su uvek titule, bez obzira na to gde odete, to je cilj. To je i njegov cilj, kao i Pelinkin, Medžikov, Džinin, Rondov, Kuzmin, Lonzov... svi oni hoće to isto i to jure. Zato i igramo, zato smo tu, da ih osvojimo. Ne bi ni on dolazio da ne očekuje da osvoji prsten", siguran je Kobi.



