BIVŠI KAPITEN ODGOVORIO UPRAVI: Želim Slobodi sve najbolje, ali OVO je istina (FOTO)

„Ne želim da ulazim u dalju polemiku oko svega ovoga ali moram odgovoriti na neke stvari: moj prvi uslov da se vratim u KK „Slobodu“ bio je da mi se pojuri neki posao u nekoj sportskoj ustanovi i ljudi koji su tada bili u klubu su mi izašli u susret i na tome sam im zahvalan. Što se tiče renoviranja mog stana, pošto vidim da je to mnogo bitno…tu se radilo o dugovanju kluba prema meni, koji se nagomilao u periodu od 3. godine, a dug klub nije imao da mi isplati, da ne bi tužio klub u tom periodu, jer je većina igrača to uradila, ja sam sačekao i napravio dogovor sa tadašnjom upravom, jer je i njima u tom periodu to bilo prihvatljivije, na taj način sam polako izvlačio svoja dugovanja. Što se tiče moje trenerske karijere, bio sam na tom sastanku gde mi je predočeno da preuzmem pionirsku selekciju u kojoj je ostao jedan član i gde bih ja morao da vrbujem decu iz ostalih klubova, to ne bih uradio u svom životu, i to je jedini i pravi razlog zbog koga sam odustao od svega toga. Neću više da pričam na ovu temu mada ima mnogo toga…Želim Slobodi sve najbolje, jer je tu ostalo par mojih velikih prijatelja i mnogo dobrih drugara, što sa klupske tako i sa igračke strane,'' zaključio je Anđić.

Kako će se ovo prepucavanje završiti niko nije siguran, ono što je jedino jesno, jeste činjenica da ovo nikome ne donosi dobro i da jedino ceh plaćaju sport i Užičani.

foto: Printscreen

Kurir sport

Foto: PRINTSCREEN

Kurir

Autor: Kurir