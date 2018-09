OSVOJIO TITULU, PA NOKAUTIRAO SINA GAZDE PANATINAIKOSA: Evo kako je Dino Rađa zbog pljuvanja u lice dobio otkaz u Grčkoj (VIDEO)

Sada je obelodanio momente iz prijateljstva sa Slobodanom Piksijem Subotićem, nekadašnjim slovenačkim košarkašem koji je već dugo u trenerskim vodama. Popularni Piksi je Rađu trenirao u grčkom Panatinaikosu, a hrvatski košarkaš je mnogo toga ispričao pod naletom emocija nakon dolaska iz Amerike.

- Evo me nazad umoran kao pas, ali srećan i ponosan kao dva psa. Danas lik koji mi je postao jedan od najboljih prijatelja u životu, a usput kad sam mislio da znam sve, naučio me jednu stvar dosta bitnu za kraj karijere. Piksi Subotić. Igrali smo mi jedan protiv drugog nekoliko puta, čak me je pokušavao čuvat najčešće neuspešno, ali tek kad smo se sreli na relaciji trener igrač povezali smo se nenormalno.



- U trenutku mog dovođenja svi novinari su mu j.m. jer su mislili da sam gotov zbog godina i operacije kolena 6 meseci ranije. Šta će ti stari igrač bez nogu i motiva. E tu su se grdno za***ali. Od prvog dana smo se dogovorili na jedan trening dnevno. Čak sam to imao u ugovoru. Naravno da to nikad nije bilo zloupotrebljeno jer sam ja taj meni bitni trening tonizacije u teretani redovno radio na svoju ruku po potrebi.

Obavezno je Rađa na tome radio pre utakmice i bar još jednom nedeljno.

- Zato sam bio na treningu svež i raspoložen za nabijanje boca i stolica na tribine kad sam smatrao da ekipa dobro ne trenirala, a to je kod Grka bilo često. Onda su me gledali popreko koji mi je k. ali danas kad me vide kažu da je to bio ključ u njihovom odrastanju - podsetio se Dino Rađa.

Piksi Subotić i Dino Rađa su napravili veliki uspeh u istoriji Panatinaikosa, na koji se potom nadovezao Željko Obradović vanserijskim podvizima i nizovima titula.

- Do nas dvojice Panatinaikos nije bio prvak Grčke 14 godina. Osvojili smo dva prvenstva zaredom i time upalili okidač za njihove daljnje dobro poznate uspehe. Naravno da je i sa njime bilo 'ima slike nema tona'. Kad se usudio da me izvede iz igre kad sam ja smatrao da ne trieba odmah je bilo pi...ranje i desetak dana bi dogovarali preko žena odlaske na trening i aerodrom.

- I sad šta sam naučio od njega. Očajno sam igrao jednu utakmicu u gostima i kazem ja njemu daj izbaci me iz igre vidiš da neman pojma. Samo ti igraj kaže on. Imas dovoljno pameti da se sam izvučeš iz krize. I naravno da sam u zadnjih 5 minuta rešio utakmicu s 6-7 poteza na egalu.

Ipak, Rađin temperament je u jednom momentu bio koban za njegovu i sudbinu trenera Subotića.

- Toliko smo se povezali ljudski da smo oboje zbog toga dobili nogu iz kluba. Nakon zadnje utakmice prvenstva pred plej-of na izlasku iz dvorane njega napadne neki lik i počne da ga vređa. Ja onako pod adrenalinom ga uhvatim za vrat. Lik me pljune i akcija reakcija posaljem ja lepo njega na spavanje. Naravno, da je to bio sin od gazde i da smo obojica bez obzira na osvojeno prvenstvo dobili 'nogu'. To me je odvelo u Zadar, ali o tome za koji dan. Ovoga sam nakon par godina nazvao i izvinio se, jer šakama nije način rešavanja problema. Kume, bilo nam je lepo, a i još je", zaključio je Rađa.

