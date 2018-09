KOŠARKAŠI SPREMNI ZA PAKAO NA KRITU: Đorđević vodi Orlove da pokore Grčku (KURIR TV)

"Imamo veliku želju i koncentraciju. Miroslav Raduljica ima temperaturu, Nemanja Bjelica je bio na terapiji vrata, Vasilije Micić je od juče u trenažnom procesu. Imali smo sedam dana da treniramo, svi putujemo. Veliki je ovo izazov. Mnogi igrači dugo nisu imali utakmice, pogotovo oni koji dolaze iz NBA lige, čak ni Nikola Kalinić od 18. aprila nije igrao. Pokušali smo da dovedemo na sličan nivo forme sve igrače. Imali smo pripremnu utakmicu sa Mađarskom, prošle godine smo imali zanimljivu utakimicu protiv njih, sada je to bio jači trening za nas", rekao je Đorđević novinarima posle otvorenog treninga u Beogradu.

Srbija će putovati na Krit gde će igrati protiv Grčke u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

"Grci dugo igraju zajedno, vraćaju se na Krit i moramo biti spremni na tu atmosferu. Janis Burusis ima veliko iskustvo, Jorgos Printezis je tu, to su sve igrači sa velikim iskustvom. To je reprezentacija sa karakterom i na svim takmičenjima dolazi makar do četvrtfinala. Nik Kalates je recimo igrao svaku utakmicu i nadam se da će i naši igrači iz Evrolige odigrati neku utakmicu u prozorima", kazao je Đorđević.

Centar reprezenzacije Srbije Nikola Milutinov rekao je da ekipa ne oseća pritisak i da spremna putuje na Krit.

"Sigurno je da nas očekuje teška utakmica i puna hala na Kritu. Daće sve do sebe da nas pobede pred svojim navijačima. Imaju dobar tim, ali i mi imamo dobre igrače, ako budemo igrali našu igru, mislim da možemo da pobedimo. Svi igrači su napredovali. Uželeo sam se igre za reprezentaciju i stvarno mi prija ovo. Ne osećamo pritisak, ako budemo igrali našu igru, možemo da pobedimo", rekao je Milutinov.

Njegov saigrač iz nacionalnog tima Nikola Kalinić naveo je da smatra da prednost Srbije predstavlja igra pod košem.

"Spremni smo, dobro smo trenirali. Imali smo neke sitnije povrede, ali sve je u redu. Biće ovo najveći izazov do sada. Biće sjajna atmosfera, imaju dobre igrače i sigurno će biti zanimljivo. Ne znam koga bih izdvojio od njihovih igrača, ali dobro su popunjeni na svim pozicijama, gledali smo ih protiv Francuske i dosta dobro izgledaju. Sa druge strane, imamo dobru igru pod košem, tu možemo da tražimo prednost", kazao je Kalinić.

Nemanja Bjelica je rekao da je spreman za utakmicu i da njegovi saigrači ne beže od uloge favorita.

"Spremno dočekujemo utakmicu, ne bežimo od uloge favorita. Fizički smo dobro i spremni smo za utakmicu. Uželeo sam se igre, imam istu ulogu kao pre nego što sam otišao u Ameriku. Bitno mi je ovo za samopouzdanje, osećam se super i spreman sam za utakmicu", rekao je Bjelica.

Utakmica protiv Grčke igraće se u četvrtak, a potom tri dana kasnije sledi duel sa Estonijom u Beogradu.

