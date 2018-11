HIT! Paspalj ispričao anegdotu o čuvenoj vožnji JUGA BEZ KOČNICA i Divčevom specijalnom sistemu kočenja! (FOTO)

Dvojica gorostasa u minijaturnom modelu odmah su privukli pažnju posetilaca Sporto konferencije, koja se održava u Portorožu i okuplja stručnjake iz sporta i marketinga iz celog regiona.

Bilo je tu osmeha, šale, i podsećanja na Paspaljevu mladost, kada su košarkaši vozili upravo modele iz fabrike "Zastava" iz Kragujevca.

- Te godine kada smo mi došli u Partizan sećam se da je Divac vozio Juga, i to je u tom momentu, osim što je bio jako mali i uzan, ništa drugo nije bilo čudno jer je Jugo još važio za auto koji relativno dobro se snalazi na putevima. Takvo je vreme bilo, u skladu sa novcima koje smo imali - govori Paspalj, koji je tokom nedelje u Portorožu učestvovao na konferenciji posvećenoj ABA ligi i promovisao vrednosti najznačajnijeg sportskog regionalnog takmičenja.

Dosta je bilo zanimljivih epizoda sa Divcem i njegovim Jugom u glavnoj ulozi, nastavlja Žarko, kroz osmeh.

- Ako me pitate o vožnji bez kočnica tokom priprema reprezentacije, moram odmah da kažem da to nije bila jedna vožnja, niti je to bilo kratkotrajno. Rekao bih da je to trajalo malo duže od jednog perioda iz čiste "neželje" da se promene kočnice. Divac je izumeo neverovatan sistem kočenja, na kome bi mu verovatno pozavideli i ovi ozbiljni, profesionalni vozači. Bilo je tu svega, čak je u jednom momentu završio kroz prozor hotela "Putnik", koji nam je bio vrlo omiljeno mesto za skupljanje, što zbog hrane, što zbog blizine hali Sportova.

Na stranu te naše pojedine mangupluke u mladosti, poručujem svima da obrate pažnju na bezbednost, da poštuju pravila i da jako vode računa dok su u saobraćaju.

Prvi automobil koji je Paspalj imao bio je Reno 18.

- Bio je relativno dobro očuvan automobil. Sve dok ga u jednom momentu moj dobri, pokojni brat nije uhvatio pod svoje i relativno brzo razrešio drumske sudbine. U skladu sa novcem kog nije bilo puno, svi smo se ipak slatko navozali sa onim što smo tada imali.

Već neko vreme Žarkov izbor, kada je reč o četvorotočkašima, je sasvim jasan.

- Poslednjih mnogo godina odlučio sam se za auto koji ima nišan na haubi, a to je Mercedes. Imam neke starije automobile tog brenda u svom vlasništvu, oni su stari preko 25 godina, reč je o modelima S klase iz 80-ih i 90-ih. Mercedes ima svoju istoriju. Svi automobili su danas fantastični, koji god da kupiš. Ne može da se pogreši, samo je stvar ukusa. U to vreme je bilo drugačije, i moram da priznam kada ti automobili izađu na ulicu, ponajviše to činim zbog njihovog održavanja, i dalje privlače pažnju jer su retki i nije slučaj da se često vide na ulicama. Ja volim automobile, održavam ih, još su u voznom stanju i dobro su sačuvani.

Tokom boravka u Portorožu, Paspalj je dosta govorio o važnosti ABA lige za kvalitet košarke u regionu.

- Bez ABA Lige nema kvalitetne košarke na Ex-Ju prostorima, i verujem da je to svima jasno. Takmičenje omogućava mladim igračima optimalne uslove za razvoj, liga je besplatna, odnosno pokriva sve troškove klubovima kada je reč o putovanjima na mečeve, smeštaju, sudijama, i po tome je jedinstvena u Evropi. To je liga koja ima najviše skauta iz NBA u celom svetu, i govori da klubovi imaju talente sa kojima je potrebno raditi i stvarati im prilike da dostignu viši nivo u jednom kvalitetnom nadmetanju sa dobrim protivnicima.

Paspalj se sreo i sa Nesterovićem, sa kojim se srdačno ispričao nakon "vožnje" u Jugu.

- Raša je bio dete kad sam došao 1998. u Kinder Bolonju, i provodio je dosta vremena sa mnom i Saletom Danilovićem. U tom momentu bio je sjajno dete i momak, a vidim da se ništa od toga odnosa nije promenilo, baš kao i njegovog karaktera, što mi je drago. Na zavidnoj je poziciji u slovenačkom savezu. Fantastičan je momak, videli smo se skoro u Beogradu, volim ga i malo malo kad ga vidim to je kao kad sretneš nekog jako bliskog - zaključuje Žarko.

