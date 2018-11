ARMEJCI OBORILI KRALJA: CSKA bolji od Reala, Kampacao pogodio sa više od pola terena

"Armejci" su aktuelnog šampiona Evrope savladali rezultatom 93:88 (24:20, 14:21, 29:20, 26:27) i tako na najbolji način stavili u arhivu neočekivani poraz u Podgorici.

Gosti su bolje otvorili meč. Sve je išlo po planu do poslednje sekunde prvog kvartala kada Fakundo Kampaco pogađa trojku sa dve trećine terena i time pokreće seriju Reala. Računajući i tri poena koje je Argentinac sa više od pola terena ubacio u poslednjoj sekundi prve četvrtine Real Madrid je na startu drugog kvartala napravio seriju 15:0 i okrenuo rezultat. Šest i po minuta

Itudisov tim nije imao rešenje za dobru odbranu domaćih, ali je na kraju CSKA

uspeo da ubaci 14 poena i da na odmor ode sa samo tri poena minusa.

U nastavku meča videli smo simultanku Korija Higinsa koji nije mogao da promaši ništa, a podršku je imao u Nandu De Kolou i konstantno dobrom Vilu Klajburnu. Na kraju je gost rutinski priveo posao kraju i zabeležio devetu pobedu u elitnom takmičenju.

Najefikasniji u redovima moskovskog CSKA bili su Kori Higins (24 pts, 4 as) i Vil Klajburn (18 pts, 6 sk), a pratio ih je Nando De Kolo (15 pts, 3 sk, 5 as). U poraženom timu odlična partija Fakunda Kampaca (23 pts) koji je uz Rudija Fernandeza (18 pts, 3 sk, 2 as) nosio Real.

