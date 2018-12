HIT IZJAVA KOŠARKAŠA SRBIJE Milosavljević: Vodiću Šermadinija na večeru! (KURIR TV)

Bek Srbija Dragan Milosavljević istakao je posle pobede nad Grčkom u kvalifikacijama za SP da nije lako skupiti se na tri dana i napraviti dobru hemiju u timu.

"Orlovi" su savladali Grčku 84:61 i dva kola pre kraja napravili ogroman korak na Mundobasketu 2019.

"Poraz od Izraela nam nije lako pao. Večeras smo igrali manje-više dobro, što je opet normalno. Teško je skupiti se u tri dana i doći do neke hemije. Ali došli smo do važne pobede", rekao je Milosavljević.



On je prokomentarisao i važnu pobedu Gruzije nad Izraelom 71:69, košem njegovog saigrača iz Unikahe Giorgija Šermadinija u poslednjoj sekundi produžetka.

