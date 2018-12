OTKRIVAMO! ŠTA SE KRIJE IZA USPEHA MEGA BEMAKSA: Naprijatnije iznenađenje ABA Lige!

Košarkaši Mege Bemaks su najmlađa ekipa u ABA ligi, najkvalitetnijem sportskom takmičenju na ovim prostorima, sa prosekom godina 21,1. Predvodi ih Aleksandar Langović sa 17 godina, a najstariji Branislav Ratkovica ima 33. Zanimljiv podatak da je iza njega Stefan Fundić sa 24 godina, a svi ostali imaju mnogo manje.

Ekipa je već duži vremenski period prepoznatljiva po dresovima, koje su pink-plave boje, i po tome su postali izuzetno popularni, ne samo u regionu, već se o tome priča i u svetskim okvirima.

Ipak, Mega nije samo u centru pažnje po specifičnim dresovima, već ove sezone postižu odlične rezultate u jedinom košarkaškom takmičenju na ovim prostorima koje obezbeđuje evroligašku ulaznicu, iako u timu dominiraju takoreći tinejdžeri. Velike zasluge za dobre igre pripadaju Dejanu Milojeviću, treneru kluba iz Sremske Mitrovice.

- Ove sezone smo ranije od svih započeli pripreme za novu sezonu zbog utakmice protiv Kentakija na Bahamima, a potom i protiv Mičigena u Španiji. Dobro smo radili na pripremama, napredovali kroz utakmice, a onda je počela i ABA liga gde smo vezali 5 pobeda na startu. Imamo mladu i veoma talentovanu ekipu koja fizički može da odigra svih 40 minuta na visokom nivou. Dobili smo najveći deo mečeva sa neizvesnom završnicom i to je jako pozitivno uticalo na samopouzdanje tima, a samim tim i na rezultat - kazao je Milojević.

Trener Milojević ističe da sa velikim elanom radi svoj posao i da mu u tome dosta pomaže stručni štab, ali i igrači.

- Morate da budete srećni u svom poslu, a ja uživam radeći u Megi. Imamo odlične uslove, svi u klubu funkcionišemo kao tim. Igrači mogu da se u potpunosti posvete treningu i napredovanju, a meni je taj rad sa njima olakšan uz sjajne saradnike, one koje imam sad u klubu (Vule Avdalović, Veselin Petrović, Bojan Ljubojević, Marko Sekulić, Goran Čakić). Tokom godina svi mi učimo i radimo na sebi i posebno sam zadovoljan što igrači iz Mege odlaze kao bolji i kvalitetniji nego što su bili pre dolaska u klub. Mladi igrači to posebno prepoznaju i to je razlog zašto velika većina njih želi da dođe u Megu - poručio je Milojević.

Trener Mege smatra da je ABA liga neophodna na ovim prostorima i da je ove sezone izuzetno kvalitetno takmičenje.

- ABA liga je apsolutno neophodna na ovim prostorima. Jednostavno, zbog nedostatka novca i uslova ne može da se napravi kvalitetna domaća liga sa 10-ak i više dobrih timova. Mislim da je ovaj sistem i redosled (ABA 1, pa onda ABA 2 i nacionalna prvenstva) u osnovi dobar, jer je tako na pravi način raspoređen kvalitet. Ove godine je posebno kvalitetna liga, mnoga jaka imena su došla u takmičenje i vrlo je moguće na kraju da će biti možda 2-3 pobede razlike između poslednjeg na tabeli i ekipe iz gornjeg dela - zaključio je Milojević

Bitadze dominira regionom

Mega Bemaks u dosadašnjem delu ABA lige ima i prvog skakča. U pitanju je centar kluba iz Sremske Mitrovice Goga Bitadze koji je ima u proseku 8,1 skokova po meču. Gruzijac, osim što je prvi skakač, ima i najviše blokada u šampionatu - 2,5 po utakmici.

Trojica najmlađih košarkaša u ABA ligi:

Aleksandar Langović (MEGA)

Datum rođenja: 19.02.2001

Mesto rođenja: Prijepolje

Klub: Mega

Pozicija: Krilni centar

Prosek poena u ABA ligi:18,3

Zoran Paunović (FMP)

Datum rođenja: 19.07.2000

Mesto: Niš

Klub: FMP

Pozicija:Krilo

Prosek poena u ABA ligi: 3

Dalibor Ilić (IGOKEA)

Datum rođenja: 04.03. 2000

Mesto rođenja: Višegrad

Klub: Igokea

Pozicija: Krilo

Prosek poena u ABA ligi: 3,2

