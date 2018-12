BEZ GREŠKE: Tomić kaže da je Zvezda protiv Breše odigrala odlično

"Ovo je bila naša odlična utakmica tokom svih 40 minuta. Pokušao sam da nadjem nešto loše posle meča, ali nisam našao. Čestitam mojim igračima, pokazali su da znaju da igraju utakmice pod pritiskom, jer je danas utakmica bila pod pritiskom. Ovo je bila prva utakmica u sezoni koju smo morali da dobijemo", rekao je Tomić novinarima posle meča.

Zvezda je u Beogradu sa 103:67 pobedila Brešu devetom kolu Grupe A i tako se praktično plasirala u Top 16 fazu Evrokupa "Znači mnogo plasman u Top 16. Znate, nikada ne gledam s kim ćemo igrati nadalje. Bitno je da smo prošli, a ko će biti protivnici... Idemo utakmicu po utakmicu", rekao je on.

On je dodao da je njegova ekipa imala imperativ pobede večeras, upravo zbog plasmana u Top 16 fazu Evrokupa.

"Pokazali smo karakter u teškim situacijama. Momci su pokazali da su tim. Danas ih je bilo zaista lepo gledati", rekao je Tomić.

Zvezda je prvo poluvreme dobila sa rekordnih 43 poena razlike - 65:22.

"Ne može to da se dogodi svaki put, ne može svaki put da se postigne 65 poena... Imali smo 66 odsto šuta za tri. Mislim da je odbrana bila taj faktor koji je doneo toliko poena i tu razliku. Postavili smo telo, a posle su iz tranzicije dolazili poeni iz tranzicije", rekao je Tomić.

foto: Starsport©



Trener Breše Andrea Dijana rekao je posle večerašnjeg poraza od Crvene zvezde da se njegova ekipa nije borila, kao i da nije imala stav.

"Ne mogu da pričam kao trener o ovoj utakmici, jer nismo odigrali košarkašku utakmicu. Nismo igrali prvo poluvreme. Bili smo izuzetno loši. Ovo je bila utakmica za plasman, oni su se tako postavili i zasluženo pobedili. Nismo bili borbeni", rekao je Dijana posle utakmice.

"Počeli smo nešto da igramo u drugom poluvremenu... Bitno je kako se postavite, ali mi nismo večeras imali stav. Čestitam Zvezdi, ali mi nismo bili borbeni. Mi nemamo tim napravljen da osvoji Evrokup, ali smo tim koji treba da se bori 40 minuta sa svakim. To večeras nismo bili. Zvezda je igrala 40 minuta i to im je donelo pobedu", rekao je on.

Upitan da li će kazniti ekipu zbog lošeg izdanja u Beogradu, Dijana je rekao da će kazne "zasigurno biti".

