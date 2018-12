GROBARI, OBRATITE PAŽNJU: Evo kada će Partizan pustiti u prodaju karte za FMP i Turk

Kako se navodi, ulaznice za meč protiv FMP-a prodavaće se po cenama od 400 do 2.500 dinara, a moći će da se nabave na prodajnom mestu Tiketlajna (Ticketline) na Novom Beogradu od 10 do 18 časova, prostorijama KK Partizan na stadionu u Humskoj od 10 do 16, kao i na dan utakmice na blagajnama dvorane "Aleksandar Nikolić" do početka susreta.

U saopštenju se dodaje da će pojedinačne ulaznice za meč protiv Turk Telekoma, koji je na programu u sredu, moći da se nabave na istim prodajnim mestima od utorka do početka meča.

Za susret protiv turskom tima, u prodaji su karte za tribine po ceni od 400 dinara, parter "B" od 600, belu ložu od 2.200 i VIP ložu od 2.500.

Partizan će FMP dočekati u subotu od 21.00 u dvorani "Aleksandar Nikolić", dok je meč protiv Turk Telekoma zakazan na istom mestu u sredu od 20.00.

kurir.rs / Beta

Kurir

Autor: Kurir