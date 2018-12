BIVŠI KOŠARKAŠ ZVEZDE I LJUBIMAC DELIJA PRED MEČ SEZONE Štimac: Volim da igram u Beogradu, znamo šta treba da uradimo da pobedimo Partizan!

"Volim da igram u Beogradu, to je moj rodni grad. Meč protiv Partizana će biti veliki izazov, ne samo za mene, već i za ceo tim. Mi smo iskusan tim, ali je za mene uvek posebno da igram u Beogradu i verujem da možemo da dodjemo do pobede i izborimo plasman u Top 16 fazu Evrokupa. Utakmica ima veliki značaj za oba tima, a mi smo spremni da učinimo sve da dodjemo do pobede", rekao je Štimac za sajt Evrokupa.

Turk Telekom gostovaće sutra u Beogradu Partizanu u 10. kolu Grupe C, a obe ekipe imaju šansu da se u slučaju pobede domognu Top 16 faze Evrokupa.

"To što je odlučujući meč ne menja ništa. Mi u svakoj utakmci idemo na pobedu, jer smo profesionalci. Nije bitno ko je protivnik. Moramo da budemo čvrsti i agresivni u odbrani, kako bismo mogli da izvučemo iz nas samih ono najbolje. Utakmice kao što je predstojeća protiv Partizana je ono zbog čega treniramo naporno tokom cele sezone", rekao je Štimac.

On je istakao da će za njega samog, ali za klub i Ankaru biti veoma bitno i značajno da se domogne Top 16 faze Evrokupa.

Štimac je ocenio da je Evrokup mnogo napredovao u poslednje četiri godine, od kada je on poslednji put igrao u drugorazrednom evropskom takmičenju.

Utakmica izmedju Turk Telekoma i Partizana igraće se sutra od 20.00 u dvorani "Aleksandar Nikolić".

