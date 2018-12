CRNO-BELI JUNAK: Pobeda nad Turk Telekomom najvažnija u dosadašnjem delu sezone

"Ovo je verovatno najvažnija utakmica za nas, ako uzmemo u obzir dešavanja u poslednjih sedam ili osam dana. Važnost ove utakmice, kvalitet protivnika i način na koji smo se pripremali za ovaj meč govore da je ovo najvažnija pobeda za nas. Treba da budemo ponosni na igru koju smo pružili i plasman u Top 16", rekao je Zagorac, najzaslužniji za pobedu sa 18 poena.

On je dodao da ih očekuju teški mečevi u Top 16 fazi Evrokupa, ali i istakao da ne sumnja da će umeti da se nose s jakim protivnicima.

"Ako uđete u Top 16 preduslov je da imate određeni kvalitet za to, to nije ništa novo. Imaćemo zanimljivu grupu i kvalitetne ekipe, ali ne sumnjam da možemo da se namećemo s njima. To će definitivno iziskivati odredjeni napor i veliku pripremu, ali svakako se radujemo tome", kazao je Zagorac.

On je takođe rekao da su ovakve utakmice znak da ekipa raste i sve više napreduje.

"Mi stalno ističemo da iz utakmice u utakmicu rastemo kao ekipa i to je jako bitno. Da se ova utakmcia dogodila pre mesec dana, možda ne bi bilo ovako", rekao je Zagorac.

(Beta, Foto: Starsport)

Kurir

Autor: Kurir