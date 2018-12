LEGENDA NBA LIGE OPČINJENA SRBINOM: Jokić je dokaz da nije važno koliko si visok! Bitno je kako igraš (VIDEO)

Nekada košarkaš Portlanda, San Dijega/LA Klipersa i Bostona, dvostruki NBA šampion, dvostruki NCAA šampion, MVP NBA finale, MVP lige, prvi pik na draftu 1974. godine…, kaže da ga Srbin podseća na košarku koja se nekada igrala.

– Mislim da je Nikola oličenje košarke kakvu je forsirao trener Vuden nekada na mom UCLA. On je ponavaljao: “Košarka je kao život, nije to igra veličine i snage, nego igra fundamentalnih stvari, tajminga i pozicijoniranja. Nije važno koliko si visok, nego kako igraš. Nije bitno koliko skačeš, nego gde stojiš i kada skačeš” – počeo je izlaganje Volton.



Prema njegovom mišljenju talentat koji Jokić poseduje su jako retki za centra. Posebno je oduševljen vizijom igre koji zvezda Denvera ima, a koja mu omogućava da vidi kada su mu saigrači otovreni.



– On ima sjajnu kombinciju nepohodnih znanja, tajmina i pozicioniranja. Ali, ono što je najvažnije je da u sebi ima mnogo onoga što je imao Stiv Neš. Kada pričam o Nešu to je igrač koga sam mnogo voleo. A Nikola ima mnogo sličnog u sebi. On ima periferni vid. U životu kada šetate ulicom, kada vozite bicikl ili automobil, nedostatak perifernog vida je normalan, ali Nikola je protiv otrov i on može da reši mnoge probleme ovog sveta svojim vidom.



Volton je zatim objasnio:

– Sreća počinje tamo gde se sebičnost završava. U disciplini koji su preuzeli konstantni driglinzi, Nikola Jokić je tako redak dah svežine. I sve što radi radi maštovito. Kada ga vidite kako igra košarku to je kao kada slušate pesmu Boba Dilana. Kada ga gledam kako igra moj život je bolji. Ono što on pokazuje je dovoljno da me ubedi da je noralno da se borim za bolju budućnost – zaključio je Volton.

