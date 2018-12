ŽARKO PASPALJ O ZVEZDI I PARTIZANU: Proslavljeni košarkaš otvoreno o večitima i ABA ligi

- Najjači utisak ABA lige do sada je, svakako, Crvena zvezda, sa 12 utakmica i 12 pobeda. Najmanje turbulentno, a najviše očekivano. Zvezda je napravila ozbiljne promene. Veliku pažnju je posvetila dovođenju stranaca, angažovala je dobrog trenera i mislim da je to ogroman iskorak u odnosu na prošlu godinu. Tim očito ima mir i maksimalan učinak u 12 kola u ovoj situaciji uopšte nije iznenađenje. Već sada na polusezoni može da se kaže da će Zvezda verovatno zadržati prvu poziciju do kraja i bilo bi veliko čudo da ne bude tako. Kao najkvalitetniji tim ući će u plej-of, a posle kako bude, pošto je to i druga filozofija i drugačiji pritisak.

Zvezda ima dobre igrače. Taj nivo i način kako igraju i kako se ponašaju, to je dovoljno za najviši plasman u ABA ligi. Zvezda ima dobru selekciju, koja je urađeno u skladu sa željama trenera. Zvezda po tom pitanju dobro funkcioniše i to daje rezultate. Mislim da je Milan Tomić dobar trener, a mene čudi kako se ranije nije opredelio da počne da radi kao prvi trener posle toliko godina. Ovo je svakako bio dobar momenat i njegova karijera će da ide sve bolje i bolje.

foto: ABA liga

Kada gledamo vrh tabele izdvajaju se četiri kluba. Pored Zvezde, tu su još Cedevita, Budućnost i Mega. Čak i ako bude oscilacija među tim ekipama, one mogu samo da se dese kod Mege pošto je kod nje u prvom planu produkcija igrača. Imam utisak da je odlazak već dokazanog Bitadzea u Budućnost deo tog razmišljanja. Mega je imala mnogo pobeda na početku, a kako će da ide nadalje to ćemo da vidimo.

Zvezda, Budućnost i Cedevita su tri najbolja tima kada govorimo o projekcijama plej-ofa. Da li će četvrta ekipa biti Partizan, Mega ili neko treći to ćemo da vidimo.

Partizan je trenutno na skoru 6:6, bilo je tu nekih neočekivanih poraza, nekih pobeda koje su bile izvanredne, imaju uspona i padova. Onako kako je tim poslagan, tako igra. Posle prve utakmice u Zagrebu na početku sezone jako me je iznenadio dobar odnos i ponašanje na terenu, kao i jedna teška pobeda protiv renomirane Cedevite koja je u tom momentu izgledala vrlo interesantno. U jednom momentu došlo je do pada, i sa dva, tri poraza i do promene trenera. Doveli su čoveka koji je renomirani stručnjak u Evropi. Njegovo ime samo po sebi nosi neku mogućnost, kvalitet i optimizam da će nešto bolje da se dešava. Ali, na kraju krajeva trener ne igra, trener je onaj koji postavlja stvari, a igrači su ti koji igraju.

foto: ABA liga

Partizan je u Evrokupu otišao dalje u odnosu na ono što je igrao u većem delu prve faze, ali je ipak odigrao u pravom momentu dve, tri dobre utakmice i prošao. Doduše, danak igranja dve utakmice je suviše težak za ovaj tim da zadrži neki kontinuitet što smo videli u utakmicama protiv FMP-a i Cedevite. Protiv FMP-a je teško dobijena utakmica, ali su je dobili, što može sa jedne strane da se podvede pod kvalitet. Protiv Cedevite u jednoj vrlo ozbiljnoj utakmici, koja je imala veliki značaj, ta pobeda se nije desila.

Kada je reč o Budućnosti, oseća se danak igranja u Evroligi i ABA ligi. Svi smo mi znali na početku sezone da će ovo za njih biti teška sezona, da igranje na tom nivou u Evropi za njih neće biti mali izazov. Tako je počelo, napravili su 3 dobre pobede, igrali su jako dobro, s druge strane imaju 4 poraza u ABA ligi, što je posledica i umora i igranja u jednoj novoj dimenziji. To je za njih novo iskustvo, 20 godina to nisu igrali, ili su to igrali u nekoj drugoj formi i na to će morati da se navikavaju. Mislim da postoji velika želja uprave kluba da sve digne na jedan veći nivo. Kao što je rekao predsednik Draga Bokan, njihov prioritet je da se ponovo kvalifikuju za Evroligu, ali da će u toj želji imati još neke protivnike.

foto: ABA liga

U „zlatnoj sredini“ su Cibona i FMP, nešto ispod njih je Olimpija. Cibona, kao jedno veliko ime, imala je nekolikoodličnih utakmica. Gledao sam je protiv Budućnosti i delovala je izvanredno. FMP igra dobro, tamo postoji jedan dobar i kvalitetan rad koji zaslužuje veću posetu publike. FMP ima igrače koji zavređuju tih 5 pobeda koje trenutno ima, tako da se oni nalaze dobrom i stabilnom stanju. Očekivao sam više od Olimpije. Ljubljana je grad koji zna košarku, voli košarku, ali očito su se neuspesi iz nekih ranijih sezona odrazili na posetu. Meni se lično sviđa njihov koncept ove godine, neki mladi igrači, domaći igrači, sa proverenim strancima. Mislim da će to u nastavku sezone to da bude bolje i da će onda to publika podržati i dolaziti u većem broju.

Na dnu tabele su Zadar, Igokea, Krka i Mornar. Biće jako uzbudljivo i što se borbe za opstanak tiče. Razlika od poslednjeg do šestoplasiranog je u svega jednoj pobedi. Tako da je veoma teško prognozirati ko ima najslabije šanse da izdrži u toj borbi.

foto: ABA liga

U svakom slučaju, ABA liga je još jednom pokazala da predstavlja najkvalitetnije sportsko takmičenje u regionu, i da nema ovog takmičenja, ne bi bilo kvalitetne košarke na ovim prostorima. To je sigurno. Mnogo je stvari koje su izvanredne u vezi sa Ligom. Mene interesuje posećenost u dvoranama, ponašanje aktera na terenu i atmosfera. Mislim da je to glavna i osnovna stvar za ligu da napreduje, jer to pokazuje zainteresovanost. Izdvojio bih utakmice Cedevita - Partizan u Zagrebu, gde je Cedevita pokazala izuzetno gostoprimstvo, i da klub vode ljudi koji znaju svoj posao, i da su u pitanju pravi profesionalci. Dvorana je bila ispunjena, i svi smo uživali. Utakmica Budućnost - Partizan u Podgorici je takođe imala fantastično navijanje, i gde je bila sasvim dobra utakmica, u jeku dobrog nastupa Podgoričana u Evroligi. Od sjajnih stvari moram da istaknem je i ponašanje sudija i sudijske organizacije, i to je za mene čista desetka pošto smo mi inače teški ljudi u regionu i nama stalno smetaju sudije na ovaj ili onaj način.

Kurir sport

Kurir

Autor: Kurir