ŠOK INTERVJU! ŽELJKO OBRADOVIĆ OSUO PALJBU PO POLITIČARIMA: Zašto ne brinete o ljudima koji imaju probleme? S jedne strane imate mali broj bogatih, a s druge su oni koji nemaju ni za hranu! JEL TO DEMOKRATIJA KOJU ŽELIMO? Jel to svetska pravda?

Trener košarkaškog kluba Fenerbahče i jedan od najboljih evropskih trenera ikada Željko Obradović izjavio je da u današnjem svetu nema pravde a da su političarima u svetu usta puna demokratije.

"Pitao bih sve političare zašto ne brinu o ljudima koji imaju probleme... To je svuda u svetu. Političarima su puna usta demokratije, o stvarima koje žele da urade za narod, za siromašne ljude...", izjavio je Obradović gostujući u jednoj emisiji u Turskoj.

Legendarni je napomenuo da danas u svetu postoji neverovatna razlika između jednog malog broja ljudi koji su bogati i onih koji nemaju ni da jedu.

"Jel to pravda u svetu? Da li je to demokratija koju želimo... Godina je 2018... Svet je lud, apsolutno lud. I ako mene pitate nema pravde. Odakle sve to dolazi, ko je to kreirao to je već druga priča... Svi ljudi imaju prava na jedan normalan život, to je poneta svega. I ne, neće biti bolje. Samo da ne bude gore...", rekao je Željko Obradović.

